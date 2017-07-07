(وطن – خاص) أصبحَ مذيع القناة مثارَ سُخريةٍ واسعة على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بعدما أخطأ وقال إنّ “همبرغر” بدلاً من برلين.

 

وكان المذيع السعوديّ يتحدث الى مراسل القناة المتواجد في العاصمة الألمانية، برلين، عن قمة مجموعة العشرين التي تنطلق اليوم الجمعة.

 

وحينما انتهى المراسل من حديثه، شكره المذيع من استوديوهات في الرياض قائلاً: “الزميل جبريل أبو ودية حدّثتنا من العاصمة الألمانية همبرغر .. شكراً جزيلاً لك”!.

 

والغريب في ما حدث، أن العاصمة الألمانية هي برلين، وليست مدينة “هامبورغ”، التي أخطأ فيها المذيع السعودي وقال عنها “همبرغر”، وهو ما عرّضه لسخرية من قبل نشطاء .

 

ويلتقي عدد من قادة العالم ومن بينهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في هامبورغ لمناقشة عددا كبيرا من القضايا.

 

ووقعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في مدينة هامبورغ الألمانية التي ستشهد قمة قادة مجموعة العشرين الجمعة.

وقالت الشرطة إن منظمي المظاهرات أعلنوا عن إلغائها في أعقاب أعمال العنف، لكن العديد من المتظاهرين ظلوا في الشوارع.

 

وقد أصيب شخص واحد على الأقل بجروح خطيرة على ما يبدو، حيث نقل من مكان الحادث وهو مغطى.

 

واندلعت الاشتباكات، عندما اعترضت الشرطة سبيل مجموعة المتظاهرين المناهضين للرأسمالية في مسيرة حضرها الآلاف حمل بعضهم لافتات ورددوا شعارات من أمثال “مرحبا بكم في الجحيم” و”حطموا مجموعة العشرين”.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ورذاذ الفلفل ضد المتظاهرين المقنعين الذين رموا الزجاجات الفارغة والحجارة على الشرطة.

 

وشوهدت فرق الإسعاف الطبية تعالج عددا من الأشخاص.

 

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