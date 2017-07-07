(وطن – خاص) أصبحَ مذيع القناة السعودية مثارَ سُخريةٍ واسعة على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بعدما أخطأ وقال إنّ العاصمة الألمانية “همبرغر” بدلاً من برلين.

وكان المذيع السعوديّ يتحدث الى مراسل القناة المتواجد في العاصمة الألمانية، برلين، عن قمة مجموعة العشرين التي تنطلق اليوم الجمعة.

وحينما انتهى المراسل من حديثه، شكره المذيع من استوديوهات القناة السعودية في الرياض قائلاً: “الزميل جبريل أبو ودية حدّثتنا من العاصمة الألمانية همبرغر .. شكراً جزيلاً لك”!.

حدثنا من العاصمه الألمانية همبرغر 😳😂 يقصد هامبورغ وعاصمة ألمانيا برلين 😂💔 pic.twitter.com/qxjWeDQ9by — سعد الصلـوي ‏⓬ (@saadalsalawy) ٧ يوليو، ٢٠١٧

والغريب في ما حدث، أن العاصمة الألمانية هي برلين، وليست مدينة “هامبورغ”، التي أخطأ فيها المذيع السعودي وقال عنها “همبرغر”، وهو ما عرّضه لسخرية من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

خل همبرغر على جنب يقول العاصمه الالمانيه .. وين راحت بيرلين 🤔 — عبدالله ♒️🇸🇦 (@kun_abod16) ٧ يوليو، ٢٠١٧

الكل ضحك انه قال العاصمة الألمانية همبرغر بدال هامبرغ 😂

لكن النكته الأكبر أن العاصمة الألمانية هي برلين وليس هامبرغ 🤣 ياربي ليش قناتنا كذا😳 pic.twitter.com/9a18kluWOO — #إعلامية_مستترة (@blue_girl15) ٧ يوليو، ٢٠١٧

حدثنا من العاصمه الألمانية همبرغر 😳😂 يقصد هامبورغ وعاصمة ألمانيا برلين 😂💔 pic.twitter.com/qxjWeDQ9by — سعد الصلـوي ‏⓬ (@saadalsalawy) ٧ يوليو، ٢٠١٧

احد يبغى من العاصمه الالمانيه همبرغر شي؟ pic.twitter.com/N1GaadyXUg — hussain alsayegh (@goldsmith_kwt) ٧ يوليو، ٢٠١٧

ويحَ قلبي كل الذي أعرفه أن العاصمة الالمانية هي برلين ، ولكن مع قناتنا الأولى أصبحت همبرغر 🍔🌞😂 . pic.twitter.com/lfSvoqGdru — مهند الجعيد (@muhanndon) ٧ يوليو، ٢٠١٧

منظر خلاب من العاصمة الألمانية همبرغر 🇩🇪 pic.twitter.com/6pXSbbTFrr — Mohammed Al-Jufairi (@Halawala) ٦ يوليو، ٢٠١٧

ويلتقي عدد من قادة العالم ومن بينهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في هامبورغ لمناقشة عددا كبيرا من القضايا.

ووقعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في مدينة هامبورغ الألمانية التي ستشهد قمة قادة مجموعة العشرين الجمعة.

وقالت الشرطة إن منظمي المظاهرات أعلنوا عن إلغائها في أعقاب أعمال العنف، لكن العديد من المتظاهرين ظلوا في الشوارع.

وقد أصيب شخص واحد على الأقل بجروح خطيرة على ما يبدو، حيث نقل من مكان الحادث وهو مغطى.

واندلعت الاشتباكات، عندما اعترضت الشرطة سبيل مجموعة المتظاهرين المناهضين للرأسمالية في مسيرة حضرها الآلاف حمل بعضهم لافتات ورددوا شعارات من أمثال “مرحبا بكم في الجحيم” و”حطموا مجموعة العشرين”.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ورذاذ الفلفل ضد المتظاهرين المقنعين الذين رموا الزجاجات الفارغة والحجارة على الشرطة.

وشوهدت فرق الإسعاف الطبية تعالج عددا من الأشخاص.

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