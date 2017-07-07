أكدت مصادر عسكرية مصرية، أن الجيش المصري، اعتقل عددا من ضباطه كانوا قد أبدوا تعاطفهم مع الثورة السورية وانتقدوا مجازر رئيس النظام السوري “بشار الأسد” عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا للمصادر، فإن قيادات عسكرية عليا في الجيش المصري، طلبت تحريات عن ضباط، احتوت صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عبارات شجب واستنكار لجرائم رئيس النظام السوري “بشار الأسد”، ودعواتهم لنصر الشعب السوري الشقيق .

وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها في تصريحات لصحيفة “الخليج الجديد”، أنه “تم اعتقال من ثبت تأييده للثورة السورية، وإيداعه في زنازين انفرادية، داخل الوحدات العسكرية التابعين لها”.

يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان قد أعرب بشكل واضح عن دعم مصر لجيش بشار الأسد.

ففي إطار حديث أدلى به، إلى الصحفي، البرتغالي “باولو دانتينيو”، العام الماضي، إن “الأولوية الأولى لنا أن ندعم الجيش الوطني على سبيل المثال في ليبيا لفرض السيطرة على الأراضي الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة وإحداث الاستقرار المطلوب، والكلام نفسه في سوريا.. ندعم الجيش السوري (قوات الأسد) وأيضا العراق”.

وكانت مصادر مطلعة وشهود عيان قد كشفوا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عن زيارة وفد عسكري مصري، لمناطق القتال في سوريا، بعد أيام من إرسال عتاد عسكري للنظام السوري.

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