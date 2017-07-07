(وطن – خاص) وجه الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “”، ، مجموعةً من الرسائل القوية لمصر، مؤكداً أن عليها الاعتماد على نفسها بدلاً من الاعتماد على الدول الخليجية الداعمة، التي تختلف فيما بينها الآن بسببها، داعياً إياها إلى مصالحة سياسية خاصة مع جماعة ، باعتبار أن أزمتها سياسية وليست مالية.

 

وقال ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”: ” كل المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها اسبابها سياسية ، الحل ليس بضخ دول المليارات إنما بالمصالحة السياسية وخاصة مع الاخوان #”.

وأضاف في تغريدة أخرى أكد فيها أن كانت أول الداعمين لمصر قائلا: ” شعوب دول الخليج هبت لمساعدة مصر واولها قبل انتخاب مرسي لانها شعوب صفاتها النخوة والكرم ولكن الى متى؟، ها هي تختلف فيما بينها بسبب #مصر”.

واختتم “ريان” تدويناته قائلا: ” كفى ، يجب على #مصر الاعتماد على نفسها ،دول الخليج عليها التزامات تجاه شعوبها ومستقبل اطفالها ، المشاكل لا تحل بالمال بل بالمصالحة الوطنية”.

يشار إلى أن الموقف من الانقلاب في مصر هو احد الاسباب الرئيسية للأزمة الخليجية الحالية، ففي حين عارضت قطر الإجراءات التي تم اتخاذها في مصر من قمع وتنكيل بالمعارضين وخاصة الإسلاميين وزجهم بالسجون، سارعت السعودية والإمارات والبحرين بتأييد الانقلاب على اول رئيس مصري منتخب لكونه ينتمي إلى الإخوان .

 

وكان من بين الطلبات الـ13 التي طلبتها من قطر، دفع تعويضات دون تحديد قيمتها للدول التي تضررت من النهج الذي اتبعته قطر، في حين راى مراقبون أن التعويضات طلبتها مصر، في محاولة ابتزاز صريحة مستغلة الأزمة للحصول على أي اموال تخرجها من أزمتها الاقتصادية الخانقة.

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