(وطن – خاص) وجه الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة”، جمال ريان، مجموعةً من الرسائل القوية لمصر، مؤكداً أن عليها الاعتماد على نفسها بدلاً من الاعتماد على الدول الخليجية الداعمة، التي تختلف فيما بينها الآن بسببها، داعياً إياها إلى مصالحة سياسية خاصة مع جماعة الإخوان المسلمين، باعتبار أن أزمتها سياسية وليست مالية.

وقال ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” كل المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر اسبابها سياسية ، الحل ليس بضخ دول الخليج المليارات إنما بالمصالحة السياسية وخاصة مع الاخوان #مصر”.

كل المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر اسبابها سياسية ، الحل ليس بضخ دول الخليج المليارات إنما بالمصالحة السياسية وخاصة مع الاخوان #مصر — جمال ريان (@jamalrayyan) July 7, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى أكد فيها أن قطر كانت أول الداعمين لمصر قائلا: ” شعوب دول الخليج هبت لمساعدة مصر واولها قطر قبل انتخاب مرسي لانها شعوب صفاتها النخوة والكرم ولكن الى متى؟، ها هي تختلف فيما بينها بسبب #مصر”.

شعوب دول الخليج هبت لمساعدة مصر واولها قطر قبل انتخاب مرسي لانها شعوب صفاتها النخوة والكرم ولكن الى متى؟، ها هي تختلف فيما بينها بسبب #مصر — جمال ريان (@jamalrayyan) July 7, 2017

واختتم “ريان” تدويناته قائلا: ” كفى ، يجب على #مصر الاعتماد على نفسها ،دول الخليج عليها التزامات تجاه شعوبها ومستقبل اطفالها ، المشاكل لا تحل بالمال بل بالمصالحة الوطنية”.

كفى ، يجب على #مصر الاعتماد على نفسها ،دول الخليج عليها التزامات تجاه شعوبها ومستقبل اطفالها ، المشاكل لا تحل بالمال بل بالمصالحة الوطنية — جمال ريان (@jamalrayyan) July 7, 2017

يشار إلى أن الموقف من الانقلاب في مصر هو احد الاسباب الرئيسية للأزمة الخليجية الحالية، ففي حين عارضت قطر الإجراءات التي تم اتخاذها في مصر من قمع وتنكيل بالمعارضين وخاصة الإسلاميين وزجهم بالسجون، سارعت السعودية والإمارات والبحرين بتأييد الانقلاب على اول رئيس مصري منتخب لكونه ينتمي إلى الإخوان المسلمين.

وكان من بين الطلبات الـ13 التي طلبتها دول الحصار من قطر، دفع تعويضات دون تحديد قيمتها للدول التي تضررت من النهج الذي اتبعته قطر، في حين راى مراقبون أن التعويضات طلبتها مصر، في محاولة ابتزاز صريحة مستغلة الأزمة للحصول على أي اموال تخرجها من أزمتها الاقتصادية الخانقة.

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