قالت مصادر أمنية مصرية اليوم الجمعة، إن عشرة جنود مصريين على الأقل لقوا مصرعهم في هجومين استهدفا نقطتي تفتيش أمنيتين في محافظة شمال سيناء.

وأضافت المصادر أن نحو 26 على الأقل من قوات الأمن أصيبوا في الهجومين اللذين وقعا بمنطقة البرث جنوبي مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأناضول التركية عن ورود أنباء تفيد بأن 9 مجندين لقو حتفهم إضافة لضابط كبير في الهجوم.

من جانبه، قال المتحدث العسكري المصري في بيان، أن الجيش المصري تمكن من تدمير 6 عربات وتصفية أكثر من 40 مسلحا هاجموا نقطة تفتيش عسكرية شمال سيناء.

وأضاف أن قوات إحدى النقاط تعرضت لإنفجار عربات مفخخة نتج عنها مقتل وإصابة عدد (26) فرد من القوات، وأنه وجارى تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية .

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

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