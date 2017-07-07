كشف المغرد الإماراتي والذي يعمل في وزارة الإعلام، الدكتور راشد الإماراتي، أن sلطات بلاده منحت مغنية البوب الأمريكية “” الجنسية الإماراتية.

 

وقال “الإماراتي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:”خاص و حصري و بكل أسف – نقلا عن أحد الزملاء الثقات فى دائرة الجناسي بدبي – تم منح الأمريكية “بريتني سبيرز” جنسية بلادنا ” .

ولم تكن هذه الحالة الاولى التي تمنح فيها الإمارات جنسيتها لأجانب، خاصة الذين لهم علاقة بالفن، حيث سبق وأن منحت جنسيتها للمغنية المصرية المثيرة للجدل “”، الامر الذي لاقى في حينه موجة غضب عارمة اجتاحت مواقع التواصل اعتراضا على الامر، في حين تقوم بسحب جنسيات شخصيات وطنية إصلاحية وزجهم في السجون لمجرد مطالبتهم بإجراء إصلاحات والحفاظ على نسيج وتقاليد بلادهم بعد أن تحولت إلى كبيرة، وأصبحت مأوى لكل خائن ومطارد من قبل شعبه.

 

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