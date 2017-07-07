كشف المغرد الإماراتي والذي يعمل في وزارة الإعلام، الدكتور راشد الإماراتي، أن sلطات بلاده منحت مغنية البوب الأمريكية “بريتني سبيرز” الجنسية الإماراتية.

وقال “الإماراتي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”خاص و حصري و بكل أسف – نقلا عن أحد الزملاء الثقات فى دائرة الجناسي بدبي – تم منح ملكة البوب الأمريكية “بريتني سبيرز” جنسية بلادنا الإمارات” .

خاص و حصري و بكل أسف – نقلا عن أحد الزملاء الثقات فى دائرة الجناسي بدبي – تم منح ملكة البوب الأمريكية "بريتني سبيرز" جنسية بلادنا الإمارات . — د. راشد الإماراتي (@Dr_emarti) July 7, 2017

ولم تكن هذه الحالة الاولى التي تمنح فيها الإمارات جنسيتها لأجانب، خاصة الذين لهم علاقة بالفن، حيث سبق وأن منحت السلطات الإماراتية جنسيتها للمغنية المصرية المثيرة للجدل “روبي”، الامر الذي لاقى في حينه موجة غضب عارمة اجتاحت مواقع التواصل اعتراضا على الامر، في حين تقوم بسحب جنسيات شخصيات وطنية إصلاحية وزجهم في السجون لمجرد مطالبتهم بإجراء إصلاحات والحفاظ على نسيج وتقاليد بلادهم بعد أن تحولت إلى صالة قمار كبيرة، وأصبحت مأوى لكل خائن ومطارد من قبل شعبه.

Also published on Medium.