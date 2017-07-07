أصدرت دول الحصار ( السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، في وقت متأخر من مساء الخميس، بيانا مشتركا جديدا قالت فيه إن قطر لم تستجب لمطالبها التي قدمتها عبر الوسيط الكويتي، وإن هذه المطالب باتت لاغية، وتوعدت دول الحصار بإجراءات إضافية في الوقت المناسب، في تكرار لما خرج به اجتماع وزراء خارجيتها في القاهرة الأربعاء.

وقالت الدول الأربع إن رفض الحكومة القطرية للمطالب “يؤكد سعيها لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة”، حسب تعبير البيان.

كما اتهمت الحكومة القطرية بالعمل على إفشال كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، وعبر البيان عن استغراب الدول الأربع من رفض الحكومة القطرية لما سماها “قائمة المطالب المشروعة والمنطقية”، حسب ما جاء في نص البيان.

وقال البيان إن قائمة المطالب التي تقدمت بها الدول الأربع قبل نحو أسبوعين تعتبر لاغية بانتهاء المهلة، وإنها “ستتخذ كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه في الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها”.

ويأتي بيان دول الحصار بعد يوم واحد من اجتماع وزراء خارجيتها في القاهرة، وقد انتهى الاجتماع إلى تكرار ما سبق وصرحوا به بشأن الأزمة. وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في المؤتمر الصحفي المشترك بالقاهرة إن مقاطعة الدول الأربع لقطر سياسيا واقتصاديا ستستمر حتى تعدّل الدوحة سياستها نحو الأفضل.

وقال الوزراء الأربعة إنهم سيعقدون اجتماعهم القادم في البحرين، وذكر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة أن مجلس التعاون الخليجي هو الجهة التي تحدد الموقف من دور دولة قطر داخله، وأضاف أنه سيجري بحث ذلك في الاجتماع القادم لمجلس التعاون.

واعتُبر ما انتهى إليه اجتماع القاهرة تعبيرا عن خيبة أمل الدول الأربع وفشلها في حشد رأي عام دولي داعم لاتهاماتها، كما اعتبر مراقبون أن موقفها من رفض قطر المطالب الـ13 وامتناعها عن اتخاذ إجراءات تصعيدية جديدة، ربما كان تحت تأثير ضغوط أميركية.

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