وجه الأكاديمي السعودي، الدكتور أحمد بن راشد بن سعيد، انتقادات لاذعة للناشط والحقوقي الجزائري، أنور مالك، بعد مهاجمة الاخير لحركة “حماس” لشكرها إيران على دعمها اللامحدود لكتائب الشهيد عز الدين القسام الذراعُ العسكريّ للحركة.

وقال “ابن راشد” ردا على “مالك” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الدعم الذي تتلقاه #حماس غير مشروط، وهي ثابتة على قيمها، ومطالبتها بقطع العلاقات مع إيران مع عدم مطالبة الدول العربية بدعمها، انتهازية وجبن!”.

الدعم الذي تتلقاه #حماس غير مشروط، وهي ثابتة على قيمها، ومطالبتها بقطع العلاقات مع إيران مع عدم مطالبة الدول العربية بدعمها، انتهازية وجبن! — أحمد بن راشد بن سعيد (@LoveLiberty) July 7, 2017

وكان “مالك” قد طالب حركة “حماس” بأن لا تكون أداة في يد مشروع إيران “الهدام” للعالمين العربي والإسلامي، داعيا إياها للتوقف عن إدخالها للأوطان العربية من بابا القضية الفلسطينية “المقدسة”.

وقال في تدوينة له عبر “تويتر” موجها كلامه لحركة حماس:” #ايران لن تدعمكم بلا حدود إلا لتكونوا أدوات بلا حرية لمشروعها الهدام للعالم العربي والإسلامي فتوقفوا عن إدخالها لأوطاننا عبر قضيتنا المقدسة!”

#ايران لن تدعمكم بلا حدود إلا لتكونوا أدوات بلا حرية لمشروعها الهدام للعالم العربي والإسلامي فتوقفوا عن إدخالها لأوطاننا عبر قضيتنا المقدسة! https://t.co/ghnrxNWroi — أنور مالك (@anwarmalek) July 5, 2017

ويبدوا أن الدكتور أنور مالك، الذي جعل من نفسه بوقا لـ”التطبيل” للسعودية وحكامها وخاصة ولي عهدها الجديد محمد بن سلمان الذي يقود الهجمة ضد قطر وحركات الإسلام السياسي، قد وصف حركة “حماس” وعلى لسان وزير خارجيته عادل الجبير بأنها حركة “إرهابية” مطالبا قطر بطرد قياداتها من على أراضيها.

كما تناسى “مالك” أيضا، أن رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية قد ابرق لإبن سلمان مهنئا له بمناسبة تعيينه وليا للعهد وكذلك أبرق للملك سلمان بن عبد العزيز مهنئا بعيد الفطر.

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