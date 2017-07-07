( – خاص) سخر الكاتب الصحفي القطري ورئيس تحرير صحيفة “” القطرية، عبد الله العذبة، من ادعاءات وتلفيقات ، نائب قائد شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي ، ووسائل الإعلام الإماراتية التي تبنت كذبه، حول اعتقاله وكذلك فرض الإقامة الجبرية على أمير الشيخ .

 

وقال “العذبة” في تدوينات ساخرة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “خانني تميم بن حمد أمير قطر، وأنا معتقل في الآن بعد أن أطاح بي من منصبي في الديوان الأميري. إذا لم تصدقوني فاسألوا خلفان دحلان”.

وأضاف في تدوينة أخرى ساخراً من “خلفان” مطالباً إياه أن يهبّ لنجدته قائلا: “آخر واحد توقعت شماتته باعتقالي هو الفريق شرطي خلفان دحلان! أنت تعرف أن يضغط علي بأمر من حمد بن جاسم. أفزع لي”.

وتابع قائلاً: “يحاول ضابط الاستخبارات في سجن الوكرة إقناعي بحذف كاريكاتير #سكسوكة_العذبة مقابل الإفراج عني؛ لأنها سبب الأزمة مع إعلام دول #حصار_قطر ورفضت”.

وأردف بالقول: “لله درهم في #إمارة_أبوظبي.. شجبوا اعتقالي ووضعوا شرطا على أمير قطر. 14. الإفراج الفوري عن عبدالله بن حمد القروي العذبة والسماح بسفره لأبوظبي”.

وقال إن ” الخارجية في #قطر ترد على مطلب الإفراج عني وتشترط #الحرية_للإماراتي_غانم_عبدالله_مطر الذي اعتقلته #إمارة_أبوظبي بعد شجبه #حصار_قطر يا إخوان”، مضيفا ” اعتقلوني في سجن الوكرة بتهمة التيسُس ولكن أعطونا المبايل علشان أغرد وما أحد يصدق اني معتقل.. النجدة النجدة يا #عيال_دحلان”.

واختتم “العذبة” سخريته من “خلفان” الذي زعم بفرض الامير الوالد حمد بن خليفة، الإقامة الجبرية على نجله الأمير تميم بن حمد آل ثاني، بنشر صورة تجمعهما في المستشفى بعد إجراء الامير الوالد عملية جراحية، قائلا: ” الشيخ تميم بن حمد أمير دولة #قطر يفر من الإقامة الجبرية ويزور الأمير الوالد حمد بن خليفة. كل الشكر للفريق شرطي خلفان دحلان لإنقاذه، كفو بويه”.

وكان “خلفان” قد غرد فجر الجمعة بتغريدة “طريفة” قال فيها: “تحية للشيخ تميم من القلب على موقفه الذي نما الى علمي قبل قليل.”

 

وأضاف في تغريدة أخرى:” تميم يتزعم جبهة الرفض المواجهة للانبطاح لجماعة الشريرة والجماعات الارهابية..تحية لتميم ولمن يقف معه من الرجال والنساء والشباب”، والتي أتبعها بنشر رسما كاريكاتوريا لعبد الله العذبة وهو مسجون، معلقا عليها بالقول: ” البغام وهو مسجون في صندقة بدون مكيف بالوكرة !!”، وذلك بعد سؤاله حول إن كان أحد قد رأى “العذبة” متواجدا على “تويتر” في إشارة مزعومة لسجنه.

 

 

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