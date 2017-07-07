(وطن – خاص) سخر الكاتب الصحفي القطري ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، عبد الله العذبة، من ادعاءات وتلفيقات ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ووسائل الإعلام الإماراتية التي تبنت كذبه، حول اعتقاله وكذلك فرض الإقامة الجبرية على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال “العذبة” في تدوينات ساخرة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “خانني تميم بن حمد أمير قطر، وأنا معتقل في سجن الوكرة الآن بعد أن أطاح بي من منصبي في الديوان الأميري. إذا لم تصدقوني فاسألوا خلفان دحلان”.

خانني تميم بن حمد أمير قطر، وأنا معتقل في سجن الوكرة الآن بعد أن أطاح بي من منصبي في الديوان الأميري.

إذا لم تصدقوني فاسألوا خلفان دحلان 😭 https://t.co/baQbMGIRcn — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) July 7, 2017

وأضاف في تدوينة أخرى ساخراً من “خلفان” مطالباً إياه أن يهبّ لنجدته قائلا: “آخر واحد توقعت شماتته باعتقالي هو الفريق شرطي خلفان دحلان! أنت تعرف أن الأمير الوالد حمد بن خليفة يضغط علي بأمر من حمد بن جاسم. أفزع لي”.

آخر واحد توقعت شماتته باعتقالي هو الفريق شرطي خلفان دحلان!

أنت تعرف أن الأمير الوالد حمد بن خليفة يضغط علي بأمر من حمد بن جاسم.

أفزع لي😭 pic.twitter.com/mq4unuc0y6 — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) July 7, 2017

وتابع قائلاً: “يحاول ضابط الاستخبارات في سجن الوكرة إقناعي بحذف كاريكاتير #سكسوكة_العذبة مقابل الإفراج عني؛ لأنها سبب الأزمة مع إعلام دول #حصار_قطر ورفضت”.

يحاول ضابط الاستخبارات في سجن الوكرة إقناعي بحذف كاريكاتير #سكسوكة_العذبة مقابل الإفراج عني؛ لأنها سبب الأزمة مع إعلام دول #حصار_قطر ورفضت✌🏼 pic.twitter.com/lVW029MNwf — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) July 7, 2017

وأردف بالقول: “لله درهم في #إمارة_أبوظبي.. شجبوا اعتقالي ووضعوا شرطا على أمير قطر. 14. الإفراج الفوري عن عبدالله بن حمد القروي العذبة والسماح بسفره لأبوظبي”.

لله درهم في #إمارة_أبوظبي.. شجبوا اعتقالي ووضعوا شرطا على أمير قطر.

14. الإفراج الفوري عن عبدالله بن حمد القروي العذبة والسماح بسفره لأبوظبي — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) July 7, 2017

وقال إن ” الخارجية في #قطر ترد على مطلب الإفراج عني وتشترط #الحرية_للإماراتي_غانم_عبدالله_مطر الذي اعتقلته #إمارة_أبوظبي بعد شجبه #حصار_قطر يا إخوان”، مضيفا ” اعتقلوني في سجن الوكرة بتهمة التيسُس ولكن أعطونا المبايل علشان أغرد وما أحد يصدق اني معتقل.. النجدة النجدة يا #عيال_دحلان”.

الخارجية في #قطر ترد على مطلب الإفراج عني وتشترط #الحرية_للإماراتي_غانم_عبدالله_مطر الذي اعتقلته #إمارة_أبوظبي بعد شجبه #حصار_قطر يا إخوان pic.twitter.com/oQtX2nZZLo — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) July 7, 2017

واختتم “العذبة” سخريته من “خلفان” الذي زعم بفرض الامير الوالد حمد بن خليفة، الإقامة الجبرية على نجله الأمير تميم بن حمد آل ثاني، بنشر صورة تجمعهما في المستشفى بعد إجراء الامير الوالد عملية جراحية، قائلا: ” الشيخ تميم بن حمد أمير دولة #قطر يفر من الإقامة الجبرية ويزور الأمير الوالد حمد بن خليفة. كل الشكر للفريق شرطي خلفان دحلان لإنقاذه، كفو بويه”.

الشيخ تميم بن حمد أمير دولة #قطر يفر من الإقامة الجبرية ويزور الأمير الوالد حمد بن خليفة.

كل الشكر للفريق شرطي خلفان دحلان لإنقاذه، كفو بويه pic.twitter.com/sGie37YPxF — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) July 7, 2017

وكان “خلفان” قد غرد فجر الجمعة بتغريدة “طريفة” قال فيها: “تحية للشيخ تميم من القلب على موقفه الذي نما الى علمي قبل قليل.”

وأضاف في تغريدة أخرى:” تميم يتزعم جبهة الرفض المواجهة للانبطاح لجماعة الاخوان الشريرة والجماعات الارهابية..تحية لتميم ولمن يقف معه من الرجال والنساء والشباب”، والتي أتبعها بنشر رسما كاريكاتوريا لعبد الله العذبة وهو مسجون، معلقا عليها بالقول: ” البغام وهو مسجون في صندقة بدون مكيف بالوكرة !!”، وذلك بعد سؤاله حول إن كان أحد قد رأى “العذبة” متواجدا على “تويتر” في إشارة مزعومة لسجنه.

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