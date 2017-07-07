في تأكيدٍ صريحٍ على استمرار الدعم القطري لقطاع غزة، قال السفير القطري، محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، إن “قطر لن تخذل الشعب الفلسطيني وسنواصل جهود إعمار غزة دون توقف”.

وجاءت تصريحات العمادي فور وصوله مساء الجمعة إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون “إيرز”، في زيارة هي الأولى منذ بدء الأزمة الخليجية.

وذكرت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في بيان لها، أن زيارة العمادي تأتي ضمن الزيارات الدورية التي يُنفذها كرئيسٍ للجنة، وكذلك لتنفقد مشاريعها ومتابعة سير عملها

وتُنفّذ اللجنة القطرية عشرات المشاريع الحيوية والمهمة في القطاع، ضمن منحة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لإعادة إعمار غزة، والبالغ قيمتها 407 مليون دولار أمريكي.

وكانت آخر زيارة للعمادي ونائبه لغزة في منتصف أيار/ مايو الماضي برفقة وفد طبي قطري اطلع خلالها على مشاريع اللجنة القطرية بغزة، ووقّع عقود مشاريع قطرية جديدة تقدّر تكلفتها بحوالي 12 مليون دولار أمريكي.

ويشار إلى أن هذه الزيارة الأولى للعمادي لقطاع غزة الذي يصله عبر معبر بيت حانون “إيريز” بعد حصار دولة قطر في الخامس من حزيران/ يونيو الماضي.

وكانت دول الحصار وعلى لسان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير قد طالبت قطر بقطع علاقاتها بحركة “حماس” التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007، واصفة إياها بأنها حركة “إرهابية”.

Also published on Medium.