أكد الإعلامي السعودي، ، والذي رفض بشكل قاطع الانصياع للضغوطات ليهاجم على غرار غالبية زملائه الإعلاميين ، على رفضه كتابة أي كلمة تجاوز على قطر حتى لو استمرت الأزمة مئة عام.كما قال

 

وقال “الدوسري” في تدوينة له عبر حسابه بموقف التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:”لو يصير ما يصير لن اكتب كلمة فيها تجاوز على أهلنا في قطر ولو أستمرت الأزمة مية سنة و موقفي واضح تجاه أخواننا هناك نحن نحبكم ونحترمكم انتهى”.

يشار إلى أن غالبية الإعلاميين والكتاب السعوديين، سواء كانوا مجبرين أم مخيرين، قد سخّروا حساباتهم ومقالاتهم وبرامجهم التلفزيونية للهجوم على قطر تماشياً مع التعليمات التي يتلقونها من أجهزة بلادهم المعنية بالتصعيد ضد قطر.

 

ومن المعروف أن غالبية الإعلاميين والكتاب السعوديين وخاصة دعاة يتبنون الموقف الإماراتي في كل شاردة وواردة، حيث عكست آراؤهم حتى قبل اشتعال ، تبنيهم للموقف الإماراتي حتى لو خالف رأي ومصالح بلادهم، حيث نجحت في تسخير لوبي إعلامي لها في من خلال إغداقها لهم بالأموال.

 

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