أكد الإعلامي السعودي، تركي الدوسري، والذي رفض بشكل قاطع الانصياع للضغوطات ليهاجم قطر على غرار غالبية زملائه الإعلاميين السعوديين، على رفضه كتابة أي كلمة تجاوز على قطر حتى لو استمرت الأزمة مئة عام.كما قال

وقال “الدوسري” في تدوينة له عبر حسابه بموقف التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”لو يصير ما يصير لن اكتب كلمة فيها تجاوز على أهلنا في قطر ولو أستمرت الأزمة مية سنة و موقفي واضح تجاه أخواننا هناك نحن نحبكم ونحترمكم انتهى”.

لو يصير ما يصير لن اكتب كلمة فيها تجاوز على أهلنا في قطر ولو أستمرت الأزمة مية سنة و موقفي واضح تجاه أخواننا هناك نحن نحبكم ونحترمكم انتهى،، pic.twitter.com/f3h78y63ze — تركي الدوسري (@T__2013) July 7, 2017

يشار إلى أن غالبية الإعلاميين والكتاب السعوديين، سواء كانوا مجبرين أم مخيرين، قد سخّروا حساباتهم ومقالاتهم وبرامجهم التلفزيونية للهجوم على قطر تماشياً مع التعليمات التي يتلقونها من أجهزة بلادهم المعنية بالتصعيد ضد قطر.

ومن المعروف أن غالبية الإعلاميين والكتاب السعوديين وخاصة دعاة التيار الليبرالي يتبنون الموقف الإماراتي في كل شاردة وواردة، حيث عكست آراؤهم حتى قبل اشتعال الأزمة الخليجية، تبنيهم للموقف الإماراتي حتى لو خالف رأي ومصالح بلادهم، حيث نجحت الإمارات في تسخير لوبي إعلامي لها في السعودية من خلال إغداقها لهم بالأموال.

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