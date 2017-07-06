أثار ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي, بعدما اشعل فتنة جديدة بين المغردين, داعياً إياهم إلى مقاطعة قطر !

وأطل خلفان مخاطبا معشر المغردين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, قائلاً لهم في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”, أيها القوم لا لا تعطون لاي مغرد قطري اي اهمية مهما كبر حجم مسؤوليته .!

لا تعطون لاي مغرد قطري اي اهمية مهما كبر حجم مسؤوليته. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 6, 2017

وأضاف خلفان المثير للجدل قائلاً ” يجب مقاطعة الاخبار السياسية القطرية وعدم تغطيتها “.

يجب مقاطعة الاخبار السياسية القطرية وعدم تغطيتها — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 6, 2017

وتابع ” بعد المقاطعة الاقتصادية مع قطر قاطعوها على وسائل التواصل الاجتماعي حتى بالحوارات العادية فهذه وسيلة وطريقة هامة بعدم الاهتمام في الطرف الآخر “.

بعد المقاطعة الاقتصادية مع قطر قاطعوهاعلى وسائل التواصل الاجتماعي حتى بالحوارات العادية فهذه وسيلة وطريقة هامة بعدم الاهتمام في الطرف الآخى — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 6, 2017

وختم خلفان تحريضه على قطر بالقول ” لا تعيروا اي اهتمام يذكر لقطر.. عاملوها على صغر حجمها “.

لا تعيروا اي اهتمام يذكر لقطر..عاملوها على صغر حجمها — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 6, 2017

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