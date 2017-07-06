أثار نائب رئيس شرطة والمقرب من ولي عهد , جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي, بعدما اشعل فتنة جديدة بين , داعياً إياهم إلى مقاطعة !

 

وأطل خلفان مخاطبا معشر المغردين على موقع التواصل الاجتماعي “”, قائلاً لهم في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”, أيها القوم لا لا تعطون لاي مغرد قطري اي اهمية مهما كبر حجم مسؤوليته .!

وأضاف خلفان المثير للجدل قائلاً ” يجب مقاطعة الاخبار السياسية القطرية وعدم تغطيتها “.

وتابع ” بعد المقاطعة الاقتصادية مع قطر قاطعوها على وسائل التواصل الاجتماعي حتى بالحوارات العادية فهذه وسيلة وطريقة هامة بعدم الاهتمام في الطرف الآخر “.

وختم خلفان تحريضه على قطر بالقول ”  لا تعيروا اي اهتمام يذكر لقطر.. عاملوها على صغر حجمها “.

 

 

 

 

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