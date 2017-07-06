وجه الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “”، جمال ريان مجموعة من الرسائل لدول الحصار على ، داعيا إياها إلى الحوار بالمنطق، مؤكدا على أنه بحصارها لقطر تحاصر نفسها بعيدا عن منطق العصر في بناء مؤسسات الدولة.

 

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “”:” بمحاصرة قطر تحصار نفسها بعيدا عن منطق العصر في بناء مؤسسات الدولة قطر تنتصر بالمنطق القوي،ان كنت قويا تحدى بالمنطق الحوار#”.

 

ودعا “ريان” دول الحصار للحوار قائلا: ” حاورني بالمنطق ، رفضك للحوار دليل ضعف ، قطر في وادي ودوّل الحصار في وادي عميق بعيد ٢٠عاما عن تجربة قطر في منطق بناء #الخليج”.

 

وأضاف قائلا: ” واكب نجاح بناء قناة الجزيرة على المستوى الدولي بناء ونجاح مؤسسات بمختلف قطاعاتها ، تعال اعطيك تجربتي وخبرتي بدلا من محاصرتي”.

 

ووجه “ريان” نداء لدول الحصار لفتح الحدود بين الشعوب قائلا: ” يا اصحاب القرار في الدول المحاصرة ، كل يوم يمر من حصار قطر مخصوم من النسيج والوجدان الخليجي ارفعوا الحصار افتحوا الحدود بين شعبكم #الخليج”.

 

واختتم “ريان” تدويناته متمنيا عودة العلاقات بين دول الحصار وقطر:” اتمنى عودة العلاقات بين دول الحصار وقطر كي تتمكن هذه الدول وخاصة من الاستفادة من التجربة القطرية الناجحة في إدارة #مصر”.

 

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