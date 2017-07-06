وجه الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة”، جمال ريان مجموعة من الرسائل لدول الحصار على قطر، داعيا إياها إلى الحوار بالمنطق، مؤكدا على أنه بحصارها لقطر تحاصر نفسها بعيدا عن منطق العصر في بناء مؤسسات الدولة.

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” دول الحصار بمحاصرة قطر تحصار نفسها بعيدا عن منطق العصر في بناء مؤسسات الدولة قطر تنتصر بالمنطق القوي،ان كنت قويا تحدى بالمنطق الحوار#الخليج”.

دول الحصار بمحاصرة قطر تحصار نفسها بعيدا عن منطق العصر في بناء مؤسسات الدولة قطر تنتصر بالمنطق القوي،ان كنت قويا تحدى بالمنطق الحوار#الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) July 5, 2017

ودعا “ريان” دول الحصار للحوار قائلا: ” حاورني بالمنطق ، رفضك للحوار دليل ضعف ، قطر في وادي ودوّل الحصار في وادي عميق بعيد ٢٠عاما عن تجربة قطر في منطق بناء دولة المؤسسات #الخليج”.

حاورني بالمنطق ، رفضك للحوار دليل ضعف ، قطر في وادي ودوّل الحصار في وادي عميق بعيد ٢٠عاما عن تجربة قطر في منطق بناء دولة المؤسسات #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) July 5, 2017

وأضاف قائلا: ” واكب نجاح بناء قناة الجزيرة على المستوى الدولي بناء ونجاح مؤسسات الدولة القطرية بمختلف قطاعاتها ، تعال اعطيك تجربتي وخبرتي بدلا من محاصرتي”.

واكب نجاح بناء قناة الجزيرة على المستوى الدولي بناء ونجاح مؤسسات الدولة القطرية بمختلف قطاعاتها ، تعال اعطيك تجربتي وخبرتي بدلا من محاصرتي — جمال ريان (@jamalrayyan) July 5, 2017

ووجه “ريان” نداء لدول الحصار لفتح الحدود بين الشعوب قائلا: ” يا اصحاب القرار في الدول المحاصرة ، كل يوم يمر من حصار قطر مخصوم من النسيج والوجدان الخليجي ارفعوا الحصار افتحوا الحدود بين شعبكم #الخليج”.

يا اصحاب القرار في الدول المحاصرة ، كل يوم يمر من حصار قطر مخصوم من النسيج والوجدان الخليجي ارفعوا الحصار افتحوا الحدود بين شعبكم #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) July 5, 2017

واختتم “ريان” تدويناته متمنيا عودة العلاقات بين دول الحصار وقطر:” اتمنى عودة العلاقات بين دول الحصار وقطر كي تتمكن هذه الدول وخاصة مصر من الاستفادة من التجربة القطرية الناجحة في إدارة العلاقات الدولية #مصر”.

اتمنى عودة العلاقات بين دول الحصار وقطر كي تتمكن هذه الدول وخاصة مصر من الاستفادة من التجربة القطرية الناجحة في إدارة العلاقات الدولية #مصر pic.twitter.com/gQFvTctagr — جمال ريان (@jamalrayyan) July 5, 2017

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