أكد الكاتب والباحث العماني، زكريا المحرمي، أن فقد زمام المبادرة، وأن أي طريق لمستقبل الأزمة الخليجية أصبح في يد ، مشيرا إلى ان تعهد بالتدخل العسكري اختطف ابتسامة النصر منها.

 

وقال “المحرمي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “” معلقا على المؤتمر الصحفي لوزراء خارجية دول :” واضح جدا أن دول المقاطعة/ فقدت زمام المبادرة في الأزمة ولا تمتلك أية خارطة طريق للمستقبل الأمر كله الآن بيد قطر!!”.

 

وأضاف قائلا: ” كانت الدول المقاطعة تتوقع ضغطا أمريكيا واستسلاما قطريا لكن الخذلان الأمريكي والصمود القطري وتعهد تركيا بالتدخل العسكري اختطف ابتسامة النصر!!”.

 

وتابع قائلا: ” لقد كشفت الأزمة عن أن قطر بالرغم من صغر حجمها وقلة سكانها إلا أن حضورها السياسي وتأثيرها العالمي أكبر بكثير من بعض دول المقاطعة!!”.

 

واختتم تدويناته قائلا: ” استطاعت قطر أن تنشئ تحالفات في أغلب التي تدخلت فيها دول المقاطعة/ الحصار ماديا وعسكريا… قطر تستطيع خلط الأوراق!!”.

 

وكان وزراء خارجية دول الحصار قد عقدوا اجتماعا في العاصمة المصرية، ، وأصدروا بيانا خالف جميع لغات التهديد والوعيد التي كانت تمارسها وسائل إعلام هذه الدول، وأاكتفلا بالتأكيد على أن المقاطعة مستمرة إلى حين تعديل سياساتها، وأن الإجراءات بحق قطر ستتخذ في الوقت المناسب، دون الإعلان عن أي شىء، وهو الامر الذي رآه مراقبون بأنه يمثل تراجعا وأن هذه الدول لم يعد لديها أوراقا أخرى تلعب بها مع قطر.

Also published on Medium.