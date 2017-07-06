أكد الكاتب والباحث العماني، زكريا المحرمي، أن دول الحصار فقد زمام المبادرة، وأن أي طريق لمستقبل الأزمة الخليجية أصبح في يد قطر، مشيرا إلى ان تعهد تركيا بالتدخل العسكري اختطف ابتسامة النصر منها.

وقال “المحرمي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” معلقا على المؤتمر الصحفي لوزراء خارجية دول الحصار:” واضح جدا أن دول المقاطعة/ الحصار فقدت زمام المبادرة في الأزمة ولا تمتلك أية خارطة طريق للمستقبل الأمر كله الآن بيد قطر!!”.

واضح جدا أن دول المقاطعة/ الحصار فقدت زمام المبادرة في الأزمة ولا تمتلك أية خارطة طريق للمستقبل الأمر كله الآن بيد قطر!! pic.twitter.com/x7Tx0GrQd2 — زكريا المحرمي (@almuharrmi) July 6, 2017

وأضاف قائلا: ” كانت الدول المقاطعة تتوقع ضغطا أمريكيا واستسلاما قطريا لكن الخذلان الأمريكي والصمود القطري وتعهد تركيا بالتدخل العسكري اختطف ابتسامة النصر!!”.

كانت الدول المقاطعة تتوقع ضغطا أمريكيا واستسلاما قطريا لكن الخذلان الأمريكي والصمود القطري وتعهد تركيا بالتدخل العسكري اختطف ابتسامة النصر!! pic.twitter.com/Yy1SMvfvUH — زكريا المحرمي (@almuharrmi) July 6, 2017

وتابع قائلا: ” لقد كشفت الأزمة عن أن قطر بالرغم من صغر حجمها وقلة سكانها إلا أن حضورها السياسي وتأثيرها العالمي أكبر بكثير من بعض دول المقاطعة!!”.

لقد كشفت الأزمة عن أن قطر بالرغم من صغر حجمها وقلة سكانها إلا أن حضورها السياسي وتأثيرها العالمي أكبر بكثير من بعض دول المقاطعة!! pic.twitter.com/hJp3l8Snch — زكريا المحرمي (@almuharrmi) July 6, 2017

واختتم تدويناته قائلا: ” استطاعت قطر أن تنشئ تحالفات في أغلب المناطق الساخنة التي تدخلت فيها دول المقاطعة/ الحصار ماديا وعسكريا… قطر تستطيع خلط الأوراق!!”.

استطاعت قطر أن تنشئ تحالفات في أغلب المناطق الساخنة التي تدخلت فيها دول المقاطعة/ الحصار ماديا وعسكريا… قطر تستطيع خلط الأوراق!! pic.twitter.com/fbm2GCt3b9 — زكريا المحرمي (@almuharrmi) July 6, 2017

وكان وزراء خارجية دول الحصار قد عقدوا اجتماعا في العاصمة المصرية، القاهرة، وأصدروا بيانا خالف جميع لغات التهديد والوعيد التي كانت تمارسها وسائل إعلام هذه الدول، وأاكتفلا بالتأكيد على أن المقاطعة مستمرة إلى حين تعديل الدوحة سياساتها، وأن الإجراءات بحق قطر ستتخذ في الوقت المناسب، دون الإعلان عن أي شىء، وهو الامر الذي رآه مراقبون بأنه يمثل تراجعا وأن هذه الدول لم يعد لديها أوراقا أخرى تلعب بها مع قطر.

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