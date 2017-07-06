قال فيصل بن جاسم آل ثاني أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر إن اهتزاز الكيان الخليجي في الفترة الحالية هو بسبب سياسات طفولية لبعض الدول، مستنكرا في الوقت نفسه حالة الانقياد السعودي وراء السياسات الإماراتية.

وقال “آل ثاني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” في السابق كانت الكوارث في بلاد المسلمين البعيدة ثم أصبحت تقرب وتصيب الدول العربية كسوريا والعراق الان الكيان الخليجي يهتز بسبب سياسات طفولية”.

في السابق كانت الكوارث

في بلاد المسلمين البعيدة

ثم أصبحت تقرب وتصيب

الدول العربية كسوريا والعراق

الان الكيان الخليجي يهتز

بسبب سياسات طفولية — فيصل بن جاسم ال ثاني (@althani_faisal) July 5, 2017

وأشار في تغريدة أخرى إلى انصياع السياسة السعودية للإمارات قائلا: ” حسافة تشوف الأسود . أصبحت اليوم تقاد من الضباع . . #تدل_دربها”.

حسافة تشوف الأسود

.

أصبحت اليوم تقاد من الضباع

.

.#تدل_دربها — فيصل بن جاسم ال ثاني (@althani_faisal) July 5, 2017

ووصف “آل ثاني” الإمارات بالغراب، مستعينا بأبيات شعرية: ” قال الشاعر: . إذا كان الغراب دليل قوم …. مرّ بهم على جيف الكلاب . . وقال اخر: . إذا كان الغراب دليل قوم …. فعيبُ القومِ لا عيب الغُرَابِ”.

قال الشاعر:

.

إذا كان الغراب دليل قوم

…. مرّ بهم على جيف الكلاب

.

.

وقال اخر:

.

إذا كان الغراب دليل قوم

…. فعيبُ القومِ لا عيب الغُرَابِ — فيصل بن جاسم ال ثاني (@althani_faisal) July 5, 2017

وكان “آل ثاني” قد وصف دولة الغمارات العربية المتحدة بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب قائلا: ” عبد الله زايد وزير خارجية أكبر دولة ترعى الارهاب والفوضى والفساد والقتل من دماء رابعة الطاهرة لدماء كرام ليبيا تتهم قطر بالإرهاب #كفى_يا_قطر”.

عبد الله زايد

وزير خارجية أكبر دولة

ترعى الارهاب والفوضى

والفساد والقتل

من دماء رابعة الطاهرة

لدماء كرام ليبيا

تتهم قطر بالإرهاب#كفى_يا_قطر pic.twitter.com/DYgtqdRcXP — فيصل بن جاسم ال ثاني (@althani_faisal) July 4, 2017

يشار إلى أن ظهور وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في المؤتمر الصحفي لوزراء خارجية دول الحصار على قطر الذي عقد في العاصمة المصرية، القاهرة، قد أثار استياء الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

وظهر “الجبير” في المؤتمر وهو يقف “يمين اليمين”، في حين تصدر وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري، المؤتمر الصحفي، في حين ظهر “الجبير” مرتبكا وتظهر على وجهه علامات التذمر.

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