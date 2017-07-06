رغم مزاعم مقاطعة قطر وحصارها بسبب قربها من إيران قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأربعاء 9 مارس / آذار 2016 أن بلاده لا تمانع في فتح صفحة جديدة من العلاقات مع ايران “إذا غيرت أسلوبها وسياساتها” وعدم “التدخل” في شؤون الآخرين.

وأضاف للصحافيين في الرياض “لا شيء يمنع من فتح صفحة جديده مع إيران وبناء أفضل العلاقات معها مبنيّة على حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين”.

وأكد الجبير الذي قطعت بلاده العلاقات الدبلوماسية مع إيران مطلع يناير/ كانون الثاني بعد أن هاجمت حشودٌ سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد “إذا أرادت إيران علاقات جيدة عليها أن تلتزم بحسن الجوار، لا نحتاج إلى وساطة”.

دعم الإرهاب سبب توتّر العلاقات

وتابع أن “العلاقات متدهورة بسبب السياسات الطائفية التي تتبناها إيران ودعمها للإرهاب وزرعها خلايا إرهابية في دول المنطقة وتهريب أسلحة إلى دول المنطقة من أجل عمليات التخريب”.

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن “إيران جارة مسلمة ولديها حضارة عظيمة وشعب صديق لكن السياسات بعد ثورة (آية الله) الخميني كانت عدائية”.

وكان الجبير يتحدث إلى الصحافيين في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ونظرائهم من المغرب والأردن.

وتتهم السعودية ودول الخليج إيران بدعم المتمردين الشيعة في اليمن، فضلاً عن محاولة زعزعة استقرار أنظمتها.

كما أنها تدعم المعارضة في الحرب المستمرة منذ 5 سنوات في سوريا في حين تدعم طهران نظام الرئيس بشار الأسد.

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