 

رفضت صحيفة بحرينية مملوكة لجماعة المسلمين الهجوم الذي تتعرض له الجماعة، وذلك في ظل اشتداد ومطالبات دول الحصار لقطر بقطع علاقتها مع الجماعة التي وصفتها بالإرهابية.

 

وقالت صحيفة “النبأ” الأسبوعية، ردا على الهجوم الذي تتعرض له الجماعة في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، دون الإشارة لتصريحات وزير الخارجية، خليفة بن أحمد آل خليفة: “ما بال أقوام ليس همهم إلا التحريض ضد مكونات ووصفهم بهتاناً بأوصاف لا يقبلها ذو عقل”.

 

وأضافت “كيف يُسمح لمثل هذا الابتذال من هؤلاء بالاستمرار في القذف والاتهام في ظل ظروف دقيقة وحساسة تعيشها المنطقة”، لكنها تجنّبت الإشارة مباشرة إلى الأزمة القطرية.

 

وتابعت “السماح لهؤلاء البِضْعة نفر بالتهجم واستفزاز مكونات المجتمع في ظل هذه الأوضاع أمر غريب فعلاً، ولا يخدم إلا أعداء الذين لا يرجون له خيراً، ناهيك عن قذف فئات معروفة يشهد لها أهل بوطنيتها”.

 

وذكّرت الصحيفة بمواقفها في دعم بالوقوف في وجه انتفاضة شعبية واسعة سعت لوضع حد لهيمنة أسرة “آل خليفة” على السلطة.

 

وكان وزير الخارجية البحريني، ، قد حذر المتعاطفين في بلاده مع جماعة الإخوان المسلمين من محاكمة بتهم .

 

يشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين في البحرين، تحظى بتمثيل رفيع في والأجهزة الأمنية والقضائية، وهو ما يثير انتقادات واسعة للبحرين التي تتهم برعاية الجماعة.

 

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