رفضت صحيفة بحرينية مملوكة لجماعة الإخوان المسلمين الهجوم الذي تتعرض له الجماعة، وذلك في ظل اشتداد الأزمة الخليجية ومطالبات دول الحصار لقطر بقطع علاقتها مع الجماعة التي وصفتها بالإرهابية.

وقالت صحيفة “النبأ” الأسبوعية، ردا على الهجوم الذي تتعرض له الجماعة في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، دون الإشارة لتصريحات وزير الخارجية، خليفة بن أحمد آل خليفة: “ما بال أقوام ليس همهم إلا التحريض ضد مكونات المجتمع ووصفهم بهتاناً بأوصاف لا يقبلها ذو عقل”.

وأضافت “كيف يُسمح لمثل هذا الابتذال من هؤلاء الرويبضة بالاستمرار في القذف والاتهام في ظل ظروف دقيقة وحساسة تعيشها المنطقة”، لكنها تجنّبت الإشارة مباشرة إلى الأزمة القطرية.

وتابعت “السماح لهؤلاء البِضْعة نفر بالتهجم واستفزاز مكونات المجتمع في ظل هذه الأوضاع أمر غريب فعلاً، ولا يخدم إلا أعداء الوطن الذين لا يرجون له خيراً، ناهيك عن قذف فئات معروفة يشهد لها أهل البحرين بوطنيتها”.

وذكّرت الصحيفة بمواقفها في دعم العائلة الحاكمة بالوقوف في وجه انتفاضة شعبية واسعة سعت لوضع حد لهيمنة أسرة “آل خليفة” على السلطة.

وكان وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، قد حذر المتعاطفين في بلاده مع جماعة الإخوان المسلمين من محاكمة بتهم الإرهاب.

يشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين في البحرين، تحظى بتمثيل رفيع في البرلمان والأجهزة الأمنية والقضائية، وهو ما يثير انتقادات واسعة للبحرين التي تتهم قطر برعاية الجماعة.

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