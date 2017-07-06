تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر فيه الأمير السعودي الراحل، عبدالرحمن بن سعود، مهاجماً قناة الجزيرة القطرية، معلناً في الوقت ذاته عن رفضه الظهور على شاشتها، وتحدث عنها بحدة واصفا إياها بأنها صنيعة الاستخبارات الأمريكية وهي التي تديرها، بهدف الإيقاع وبث الفرقة والتناحر والتنافر بين الدول العربية حكومات وشعوبا.

وأكد المذيع في الوقت ذاته، احترامه لزملائه في قناة الجزيرة، إلا أنه سأل الأمير عما إذا طلب منه الظهور على قناة الجزيرة، فقال الأمير الراحل إنه طلب منه بالفعل الظهور فيها أكثر من مرة؛ إلا أنه هو من رفض ذلك بشكل قاطع نظرا لسياسة القناة التي تهدف إلى تحريض الشعوب على حكامها، وإثارة الفوضى والبلبلة داخل المجتمعات العربية، وهو ما يرفضه بشكل قاطع.

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