نشرت قناة “شؤون عربية” على موقع اليوتيوب فيديو شرحت فيه كيف تعاملت إيران مع الأزمة الخليجية التي فرضتها السعودية والامارات ومن وراءهم “البحرين ومصر”, على قطر بقطع العلاقات الدبلوماسية وفرض الحصار الجوي والبري والبحري, واستفادت منها اقتصاديًا؟

ورصد الفيديو العديد من التعليقات التي جاءت على الأزمة الخليجية ومنها..

رئيس إيران حسن روحاني: المجال الجوي وخطوط النقل البحرية والبرية التابعة لإيران ستظل باستمرار مفتوحة أمام قطر، البلد الشقيق والجار لنا.

الصحفي الإيراني ما شاء الله شمس الواعظين: أرادوا إضعافنا، وها هم الآن يخسرون أنفسهم.

حميد رضا طراغي، المحلل السياسي الإيراني: بدلا من أن ينشئوا ناتو عربي ذهبوا يصنعون مزيدا من الأعداء فقط لا غير. والمستفيد الوحيد في نهاية المطاف هي أمريكا التي تبيع لتلك البلدان كل هذه الأسلحة.

وسائل الإعلام الإيرانية: الآن نجني ثمار الأزمة على شكل رسوم مقابل الاستخدام المتزايد للمجال الجوي من قبل الخطوط الجوية القطرية والشعب القطر الآن يستمتع بتناول الكرز الإيراني.

حسين شيخ الإسلام مستشار وزير الخارجية محمد جواد ظريف: أفضل شيء لمصالحنا هو ألا تنشب حرب ونسعى للتصرف بعقلانية، لأن خصومنا في المنطقة صغار السن وغير ناضجين وغير عقلانيين في تعاملهم مع قطر.

السيد طراغي، المحلل السياسي: عدونا يبادر بالتحرك ويرتكب من الحماقات ما يضعفه وينهكه ونحن التزمنا الحياد، وكسبنا. هذا كل ما في الأمر”.

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