وجه مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق للديمقراطية وحقوق الإنسان، “تومي ميلونيسكي”، انتقادات لاذعة لوزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، بعد وصفه لجماعة الإخوان المسلمين بالإرهابيين.

وقال “ميلونيسكي” خلال مشاركته في برنامج “بلا حدود” المذاع على قناة “الجزيرة” ساخرا من تصريحات “آل خليفة”:” أعتقد ان الأمر يدعو إلى الشعور بالضحك عندما قال صديقي الشيخ خالد وزير خارجية البحرين عندما وصف الإخوان المسلمين بهذا الوصف”.

وأضاف: “هو يعرف ونحن نعرف بأن الإخوان المسلمين ومن يتبعهم هم أعضاء في البرلمان البحريني ومن الداعمين الأقوياء للحكومة البحرينية”.

مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق: وزير الخارجية البحريني يعلم أن #الإخوان_المسلمين أعضاء بالبرلمان البحريني pic.twitter.com/HlgnHfObla — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 6, 2017

وكان وزير الخارجية البحريني، خالد بن احمد آل خليفة، قد اعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزراء خارجية دول الحصار لقطر في القاهرة، بأن بلاده ستعاقب كل من يتعاطف مع الإخوان.

وقال: “إن جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وأضرت بمصر ودول الخليج واستباحوا دماء شعب مصر، مؤكدًا أن من يظهر انتماءه لتلك الجماعة سيتم محاكمته فورًا بتهمة الانتماء للإرهاب”.

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