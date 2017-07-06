وجه مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق للديمقراطية وحقوق الإنسان، “تومي ميلونيسكي”، انتقادات لاذعة لوزير الخارجية البحريني، ، بعد وصفه لجماعة بالإرهابيين.

 

وقال “ميلونيسكي” خلال مشاركته في برنامج “بلا حدود” المذاع على قناة “” ساخرا من تصريحات “آل خليفة”:” أعتقد ان الأمر يدعو إلى الشعور بالضحك عندما قال صديقي الشيخ خالد وزير خارجية عندما وصف الإخوان بهذا الوصف”.

 

وأضاف: “هو يعرف ونحن نعرف بأن الإخوان المسلمين ومن يتبعهم هم أعضاء في البرلمان البحريني ومن الداعمين الأقوياء للحكومة البحرينية”.

 

وكان وزير الخارجية البحريني، خالد بن احمد آل خليفة، قد اعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزراء خارجية لقطر في ، بأن بلاده ستعاقب كل من يتعاطف مع الإخوان.

 

وقال: “إن جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وأضرت بمصر ودول واستباحوا دماء شعب ، مؤكدًا أن من يظهر انتماءه لتلك الجماعة سيتم محاكمته فورًا بتهمة الانتماء للإرهاب”.

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