في إطار تعليقه على الأزمة الخليجية، أكد مدافع نادي “برشلونة” الإسباني، جيرارد بيكيه، على معارضته التامة للخلط بين السياسة والرياضة، مناشداً في الوقت ذاته دول الحصار باتخاذ قرارات “عقلانية”.

وقال “بيكيه”، الذي يزور قطر برفقة زميليه سيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا، في حوار مع قنوات “الكأس” القطرية: إن “المحبة والسلام مهمان جداً في العالم، على الرغم من وجود اختلاف في الآراء ووجهات النظر بين البلدان”.

وحول قيام بعض الدول بفرض عقوبات على مواطنيها الذين يرتدون قمصان برشلونة؛ بزعم تعاطفهم مع قطر، أجاب مدافع بيكيه: “يجب علينا عدم الخلط بين الرياضة والسياسة، وهذا مفهوم خاطئ.. وبرشلونة لم يتطرق لمثل هذه النزاعات التي تحدث بين قطر ودول أخرى”.

وتابع موضحاً: “المؤكد أن مثل هذا القرارات غير عقلانية وخاطئة وليست عادلة، وعلى هذه الدول عدم اتخاذ مثل هذه القرارات”.

وأكمل قائلاً: “يجب علينا الاهتمام بالناس خصوصاً الذين لا يملكون المأوى، ويجب أن يتم تحكيم رجاحة العقل في النهاية”.

أما فيما يتعلق باستعدادات قطر لتنظيم مونديال 2022، فأشار بيكيه إلى أنه يعرف الكثير عن الدوحة، لافتاً إلى أنها “ليست المرة الأولى التي يزور فيها قطر”، قبل أن يؤكد: “هنا عمل جاد يتم يخص مشروع كأس العالم 2022 الذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط”.

واستطرد بحديثه قائلاً: “نعلم الكثير عن الرياضة وكرة القدم القطرية من خلال زميلنا تشافي لاعب السد الحالي الذي يعبر دائماً عن سعادته لكونه في قطر ومع فريقه”.

يشار إلى ان نجوم برشلونة قد أجروا زيارة لقطر، وذلك باستضافة من أكاديمية التفوق الرياضي “أسباير”، بالتعاون مع “قطر مول”، وأبدوا تضامنهم مع الدول الخليجية في وجه الحصار المفروض من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ اندلاع الأزمة بين الطرفين في 5 يونيو/حزيران المنصرم.

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