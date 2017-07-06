وجه عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” ورئيس اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية الفلسطينية، ، تهديدا صريحا للرئيس المصري ، بسبب تقاربه الشديد وتعاطيه مع إملاءات القيادي الفلسطيني الهارب، .

 

وقال “الرجوب” في في تصريحات تلفزيونية تناقلتها وسائل إعلام فلسطينية معلقا على التقارب الاخير بين حركة ومحمد دحلان برعاية مصرية منتقدا الدور المصري:”إحنا بدنا نبدأ بالمصالحة وبدل ما يجيبولهم دحلان يجيبولهم فتح ويجيبولهم فصائل ونحن بحاجة لمساعدتهم لإنجاز ذلك”.

 

وأضاف موجها تهديدا مبطنا للرئيس المصري “السيسي” لاحتضانه “دحلان” قائلا: ” الدولة العميقة التي قذفت حج مرسي (الرئيس المصري) لن تقبل بخذلان الشعب الفلسطيني”.

على الطريقة الاخوانية .. الرجوب ينتظر تحرك " الدولة العميقة" ضد سياسة السيسي.. ناقص يقول شكرا ام الملايين

Dikirim oleh ‎أمد للإعلام‎ pada 5 Juli 2017

وكان القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، ، قد كشف عن وجود اتفاق مبدئي بين الحركة وأعضاء تابعين للقيادي المفصول في حركة فتح محمد دحلان.

وذكر الزهار، خلال استضافته في برنامج “هاشتاغ” على “الجزيرة مباشر”، الجمعة الماضي، إن اللقاء الذي عقد في بين أعضاء من “حماس” وآخرين تابعين لدحلان، اتفق خلاله الطرفان على تفعيل بنود اتفاق .

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