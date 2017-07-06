وجه عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” ورئيس اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية الفلسطينية، جبريل الرجوب، تهديدا صريحا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بسبب تقاربه الشديد وتعاطيه مع إملاءات القيادي الفلسطيني الهارب، محمد دحلان.

وقال “الرجوب” في في تصريحات تلفزيونية تناقلتها وسائل إعلام فلسطينية معلقا على التقارب الاخير بين حركة حماس ومحمد دحلان برعاية مصرية منتقدا الدور المصري:”إحنا بدنا نبدأ بالمصالحة وبدل ما يجيبولهم دحلان يجيبولهم فتح ويجيبولهم فصائل منظمة التحرير ونحن بحاجة لمساعدتهم لإنجاز ذلك”.

وأضاف موجها تهديدا مبطنا للرئيس المصري “السيسي” لاحتضانه “دحلان” قائلا: ” مصر الدولة العميقة التي قذفت حج مرسي (الرئيس المصري) لن تقبل بخذلان الشعب الفلسطيني”.

على الطريقة الاخوانية .. الرجوب ينتظر تحرك " الدولة العميقة" ضد سياسة السيسي.. ناقص يقول شكرا قطر ام الملايين Dikirim oleh ‎أمد للإعلام‎ pada 5 Juli 2017

وكان القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، محمود الزهار، قد كشف عن وجود اتفاق مبدئي بين الحركة وأعضاء تابعين للقيادي المفصول في حركة فتح محمد دحلان.

وذكر الزهار، خلال استضافته في برنامج “هاشتاغ” على “الجزيرة مباشر”، الجمعة الماضي، إن اللقاء الذي عقد في القاهرة بين أعضاء من “حماس” وآخرين تابعين لدحلان، اتفق خلاله الطرفان على تفعيل بنود اتفاق القاهرة.

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