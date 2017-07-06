كتب: شمس الدين النقاز (خاص – وطن) تطاول رجل الأعمال التونسي اليهودي المقيم في فرنسا “إيلي الطرابلسي”، على عموم التونسيين بسبب رفضهم استضافة فنان فرنسي يهودي من أصول تونسية يدعى ميشال بوجناح، معروف بمواقفه الداعمة لإسرائيل، مثنّيا بهجوم على الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية في البلاد.

وقال الطرابلسي مهاجما عموم التونسيين بتدوينات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تابعتها صحيفة “وطن” “لن ندمر تونس لعيون أبو مازن وحماس …

تونس أولى يا خونة

Boycottez moi”مضيفا “تصوروا الصحفيين الفرنسيين سيقولون لبوجناح الآن، أنت الذي تدافع كامل اليوم على تونس، الشعب التونسي وإتحاد الشغل يكرهونك…

بماذا ترد؟ برجولية كان مازال يدافع عليكم صحة”.

وتابع إيلي الطرابلسي المعروف بمواقفه المناصرة للاحتلال الإسرائيلي، مهاجما الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أعلن عن رفضه إقامة عرض ميشال بوجناح، “اتحاد الشغل يدعو لإلغاء عرض ميشال بوجناح

أعتقد أن الجنون والحقد والكراهية وصلوا لمستويات منحطة من منظمة متحصلة على جائزة نوبل للسلام . نكران الجميل لمن دافع وبكى على تونس في الخارج ودعى لمساعدتها .فإذا وقع إلغاء العرض، أقولها لكم ولأذكياء الإتحاد الفاشي الذي اختار سياسة الشعبوية ، 0 استثمار خارجي في تونس”، مشيرا إلى أنه سيعمل على إلغاء جائزة نوبل للسلام لاتحاد الشغل الذي لا يمثله بعد اليوم لأن العداء لليهود تحت غطاء معاداة الصهيونية لن يمر، وفق قوله.





الاتحاد يردّ

وفي ردّه على ما كتبه الطرابلسي، قال الأمين العام المساعد المكلف بالإعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن موقف إيلي الطرابلسي و تهديده بالعمل على إلغاء جائزة نوبل الممنوحة للاتحاد هو موقف معاد لتونس ودفاع عن الكيان الصهيوني.

وشدد في تصريح إعلامي على أن بيان الاتحاد الذي دعا فيه إلى منع عرض الكوميدي ميشال بوجناح، لم يمس الديانة اليهودية أو اليهود في تونس بأي شكل من الأشكال، بل جاء الرفض على خلفية موقف بوجناح المساند للصهيونية ودفاعه عنها.

وميشال بوجناح ممثل كوميدي، ولد في تونس عام 1952، وقضّى طفولته بها، قبل أن يسافر مع والديه إلى فرنسا عام 1963 في ذروة الصراع العربي الإسرائيلي.

وسبق أن ألغي عرض بوجناح، ضمن فعاليات مهرجان الضحك بتونس العام 2009، بسبب حملة مقاطعة شنت ضده عقب تصريح قال فيه إن الشعب الإسرائيل “أقرب إليه من كل الشعوب”.

كما حمل الفلسطينيين “مسؤولية تعريض أبنائهم” لرصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وكان القضاء التونسي قد أمر مطلع الشهر الماضي بإيقاف عرض فيلم “المرأة الخارقة”، وبطلته الممثلة غال غادوت التي كانت مجندة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

التونسيون يتفاعلون

ولم يتقبّل عموم التونسيين تعليقات رجل الأعمال التونسي اليهودي إيلي الطرابلسي، حيث عبّروا عن استنكارهم لهذا التطاول على الاتحاد ومحاولة إظهار اليهود وكأنهم مضطهدون في تونس، في حين أكّد آخرون مساندتهم للفنان ميشال بوجناج.













من هو إيلي الطرابلسي

إيلي الطرابلسي هو رجل أعمال وناشط سياسي تونسي من مواليد مدينة جربة التونسية (جنوب شرق) مقيم في فرنسا.

وللطرابلسي مواقف عديدة عبّر فيها صراحة عن تعاطفه مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث سبق وأن استهزأ من التونسيين المتعاطفين مع القضية الفلسطينية عندما التهمت النيران مناطق شاسعة من الأراضي المحتلّة في شهر نوفمبر الماضي، كما وصف عددا من الصحفيين التونسيين بالمرتزقة على خلفيّة تغطيتهم الإعلامية لمقتل المهندس التونسي محمد الزواري من قبل الموساد الإسرائيلي أمام منزله في محافظة صفاقس (جنوب).

مدير مهرجان قرطاج يتمسّك باستضافة “بوجناح”

وكان مدير مهرجان قرطاج الدولي مختار الرصاع قد دافع عن استضافة الدورة الـ53 لميشال بوجناح، على الرغم من مواقفه الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

وقال الرصاع “سأتحمل المسؤولة الكاملة”، عن استضافة ميشال بوجناح.

وأشار إلى أن الفنان الكوميدي بوجناح “هو من أبدى الرغبة في حضور المهرجان، وأنا استجبت لذلك”.

وشدد على أنه “لا يمكن بناء موقف حتمي على فنان، اتخذ آراءً حول القضية الفلسطينية في ظروف ملتبسة”، وفق تعبيره.

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