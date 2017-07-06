ردا على حالة “التقزيم” التي تعرضت لها في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزراء خارجية لقطر في العاصمة المصرية ، وتعبيرا عن حالة الاستياء من قبل لعقد الاجتماع في مصر وعدم عقده في دولة خليجية التزاما باعتبار الازمة مع خليجية فقط، اطلق ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان: ” #خليجي_ارفض_تدخل_مصر، عبروا خلاله عن رفضهم للتدخل المصري في السأن الخليجي.

 

وعبر المغردون عن استياءهم الشديد من الموقف الذي تعرض له وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، مستنكرين تصدر وزير الخارجية المصري ، ووزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد في المؤتمر، مؤكدين بأن لم يفد مصر حتى يفيد .

 

وكانت مصادر سياسية، قد كشفت لفضائية  عن استياء كويتي من انعقاد اجتماع دول المحاصرة لقطر في مصر وليس في البيت الخليجي، كون أن الأزمة خليجية ومصر انضمت لها.

 

ولم توضح المصادر تفاصيل أخرى بخصوص هذا الأمر.

 

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت يوم الثلاثاء عن توجيهها دعوة لوزراء خارجية  دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين)، لعقد الاجتماع التشاوري للرد على الرد القطري حول الطلبات الـ13 التي قدمتها قطر لأمير الكويت الشيخ صباح الأحد الجابر الصباح.

 

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