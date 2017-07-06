ردا على حالة “التقزيم” التي تعرضت لها السعودية في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزراء خارجية دول الحصار لقطر في العاصمة المصرية القاهرة، وتعبيرا عن حالة الاستياء من قبل الكويت لعقد الاجتماع في مصر وعدم عقده في دولة خليجية التزاما باعتبار الازمة مع قطر خليجية فقط، اطلق ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان: ” #خليجي_ارفض_تدخل_مصر، عبروا خلاله عن رفضهم للتدخل المصري في السأن الخليجي.

وعبر المغردون عن استياءهم الشديد من الموقف الذي تعرض له وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، مستنكرين تصدر وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد في المؤتمر، مؤكدين بأن حكم العسكر لم يفد مصر حتى يفيد الخليج.

حكم العسكر ما فاد اهل مصر علشان يفيدنا حنا #خليجي_ارفض_تدخل_مصر — بو جاسم (@kuwait1994__) July 6, 2017

#خليجي_ارفض_تدخل_مصر الازمة الخليجية لا ناقة لمصر فيها ولا جمل الا اذا كان الرز يحسب ك حويشي ماندري. — Detector (@detector_9) July 6, 2017

#خليجي_ارفض_تدخل_مصر

مصر متضرره من مسكها السيسي ماتنتظر قطر

والمشكله الخليجيه حلها بينا كخليجين واي طرف برا الخليج تدخله للخراب مو للعمار — ױ‏❃ الـوْتيِــنٌ ..❥ (@al__wateenQ8) July 6, 2017

السيسي مع من يدفع اكثر ..! #خليجي_ارفض_تدخل_مصر — الطاير الازرق (@Bluebird_990) July 6, 2017

#خليجي_ارفض_تدخل_مصر

المؤتمر الصحفي كان فيه إهانة ل #السعوديه كيف وضع الجبير في الزاوية معيب جدا لدولة عظمى مثل السعودية . — عبدالله محمد (@altharei20131) July 6, 2017

#خليجي_أرفض_تدخل_مصر

والله يضحكني اللي يقول فخامة الرئيس السيسي اَي رئيس يذبح شعبه مستعد يذبحكم انتوا اللي تدافعوا عنه لو قطعتوا الرز عنه — هباش بن رمعان (@KhalidKalifa1) July 6, 2017

السيسي ماله أمان مثل المسدس ابو محاله يثور باي وقت اتوقع #خليجي_ارفض_تدخل_مصر — بك اكتفيت 💗 (@oNW5LdBi8svEg6B) July 6, 2017

#خليجي_ارفض_تدخل_مصر لو كان الرئيس غير السيسي المرتزق حليف بشار وحزب الله لكان الامر اهون ، هذا مرتزق شحاذ — نايف الشمري (@naif124367) July 6, 2017

وكانت مصادر سياسية، قد كشفت لفضائية الجزيرة عن استياء كويتي من انعقاد اجتماع دول المحاصرة لقطر في مصر وليس في البيت الخليجي، كون أن الأزمة خليجية ومصر انضمت لها.

ولم توضح المصادر تفاصيل أخرى بخصوص هذا الأمر.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت يوم الثلاثاء عن توجيهها دعوة لوزراء خارجية دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين)، لعقد الاجتماع التشاوري للرد على الرد القطري حول الطلبات الـ13 التي قدمتها قطر لأمير الكويت الشيخ صباح الأحد الجابر الصباح.

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