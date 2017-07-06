(وطن – خاص) في ليلة الجمعة غالبا ما تتسم تغريدات الشرطي بالطرافة الشديدة ربما بسبب ما يتناوله من مسكرات وأمور اخرى. فقد خرج بتغريدات تنم عن حالة الإفلاس التي تعيشها الدول المقاطعة لقطر والتي اربكها شموخ وصمود في رفض المطالب التي عرضت على دولة مستقلة لادخالها تحت وصاية ابن زايد.

بدأ خلفان سلسة تغريدات تابعتها “وطن” منذ منتصف الليل حتى فجر الجمعة بتغريدة قال فيها: “تحية للشيخ تميم من القلب على موقفه الذي نما الى علمي قبل قليل.”

 

والتغريدة قصد بها لفت الأنظار وكأن إنقلابا يحدث في قطر وهذا ما يتمناه ابن زايد لكن خابت آماله أمام تمسك القطريين والتفافهم حول قيادتهم.

وشرح خلفان بعد استفسارات الناشطين عن مقصده بتغريدة ثانية تقول: “تميم يتزعم جبهة الرفض المواجهة للانبطاح لجماعة الاخوان الشريرة والجماعات الارهابية..تحية لتميم ولمن يقف معه من الرجال والنساء والشباب.”

 

وحين بدأ يتلقى سخرية رواد موقع أضاف في تغريدة قائلا: “الاخبار تقول ان تميم تحت الاقامة الجبرية…؟ لنفي الاشاعة اذا كانت اشاعة يفترض خروج تميم بتصريح يكذب ما اشيع”

وكأن يجلس أمام تويتر يتابع الشرطي الذي أمن على ملاهي وعاهرات دبي ليستل هاتفه ويبدأ التغريد مطالباً بظهور ليثبت عدم صحة كلامه.

ونسي الشرطي خلفان ان رئيسه الشيخ مغيب منذ أكثر من عامين بعد أن أطاح به شقيقه وقد تم ترحيله خارج مؤخراً إلى جهة مجهولة بعد ان ظهر يستقبل المهنئين بالعيد في حالة يرثى لها.

ويذكر أن صورا ومقاطع فيديو كثيرة انتشرت مؤخراً لأمير قطر وهو يتجول ويتحدث مع المواطنين ولم تظهر أي حراسة حوله.

وشن خلفان هجوما على رئيس الوزراء القطري السابق ، ومنذ خروج الأخير على شاشات قنوات أجنبية يدافع فيها عن بلده ومسؤولو الدول الأربع المحاصرة يتحسسون رؤوسهم لما يملكه ابن جاسم من أسرار تتعلق بالإمارات والسعودية كما تقول العديد من التقارير.

 

Also published on Medium.