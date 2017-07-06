ألجم غانم الدوسري المعارض السعودي المعروف بـ”قاهر آل سعود”، المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، على خلفيّة اعتراف الأخير بدور المعارضين السعوديين في توعية الشعب السعودي وفضح حكّامهم.
وكتب القحطاني تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة رصدتها “وطن” قال فيها إن “من اللافت أن كافة المصطلحات التي تستخدم للإساءة للقيادة في السعودية من قبل المنشقين السعوديين تم استخدامها من الحسابات التي تم دراستها.”
وعلى الفور، علّق الدوسري الذي المشهور باستحداثه قاموسا خاصّا في فيديوهاته الفاضحة للنظام السعودي الحاكم، على غرار “الدب الداشر” و”سلمانكو” و”الشعب المسعود”، علّق قائلا “الدب الداشر لا تنساه تراه أصبح ماركة عالمية”.
الدب الداشر لا تنساه تراه اصبح ماركة عالمية 😎😂
— غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) July 6, 2017
وفور تعليقه على ما كتبه القحطاني، انهال معلّقون بالإعجاب بما كتبه الدوسري، وكانت هذه أبرز التعليقات.
رد عليه يا زلمة 😂😃 pic.twitter.com/ux8PSYxfN9
— شؤون عربية (@ArabAffairsTV) July 6, 2017
كلام زي الهرج
لو كان صحيح
كان غانم نشرها
خبرك المعلومات تصل له قبلك
هههههههههه pic.twitter.com/F76ckxt2ky
— history seeker (@history_seeker) July 6, 2017
آل سلمان يقودون بلاد الحرمين الى الفوضى
— Falah Hasan Hadi (@fafalah703) July 6, 2017
والله يا غانم الصغير قبل الكبير يقول الدب الداشر الدبوس قبل المعارض ركبتها عليه صح 😂😂😂😂
— Wael (@wael_176) July 6, 2017
اهم شي #دليم 😂😭 قصة سيذكرها التاريخ 😂😂😂
— غيم بنت محمد🇶🇦 (@_MEEM_m) July 6, 2017
Also published on Medium.
تعليقات الموقع :