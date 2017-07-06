ألجم المعارض السعودي المعروف بـ”قاهر آل سعود”، المستشار بالديوان الملكي، ، على خلفيّة اعتراف الأخير بدور المعارضين السعوديين في توعية الشعب السعودي وفضح حكّامهم.

 

وكتب القحطاني تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة رصدتها “وطن” قال فيها إن “من اللافت أن كافة المصطلحات التي تستخدم للإساءة للقيادة في من قبل المنشقين السعوديين تم استخدامها من الحسابات التي تم دراستها.”

 

وعلى الفور، علّق الدوسري الذي المشهور باستحداثه قاموسا خاصّا في فيديوهاته الفاضحة للنظام السعودي الحاكم، على غرار “الدب الداشر” و”سلمانكو” و”الشعب المسعود”، علّق قائلا “الدب الداشر لا تنساه تراه أصبح ماركة عالمية”.

وفور تعليقه على ما كتبه القحطاني، انهال معلّقون بالإعجاب بما كتبه الدوسري، وكانت هذه أبرز التعليقات.

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