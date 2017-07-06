ألجم غانم الدوسري المعارض السعودي المعروف بـ”قاهر آل سعود”، المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، على خلفيّة اعتراف الأخير بدور المعارضين السعوديين في توعية الشعب السعودي وفضح حكّامهم.

وكتب القحطاني تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة رصدتها “وطن” قال فيها إن “من اللافت أن كافة المصطلحات التي تستخدم للإساءة للقيادة في السعودية من قبل المنشقين السعوديين تم استخدامها من الحسابات التي تم دراستها.”

وعلى الفور، علّق الدوسري الذي المشهور باستحداثه قاموسا خاصّا في فيديوهاته الفاضحة للنظام السعودي الحاكم، على غرار “الدب الداشر” و”سلمانكو” و”الشعب المسعود”، علّق قائلا “الدب الداشر لا تنساه تراه أصبح ماركة عالمية”.

الدب الداشر لا تنساه تراه اصبح ماركة عالمية 😎😂 — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) July 6, 2017

وفور تعليقه على ما كتبه القحطاني، انهال معلّقون بالإعجاب بما كتبه الدوسري، وكانت هذه أبرز التعليقات.

رد عليه يا زلمة 😂😃 pic.twitter.com/ux8PSYxfN9 — شؤون عربية (@ArabAffairsTV) July 6, 2017

كلام زي الهرج

لو كان صحيح

كان غانم نشرها

خبرك المعلومات تصل له قبلك

هههههههههه pic.twitter.com/F76ckxt2ky — history seeker (@history_seeker) July 6, 2017

آل سلمان يقودون بلاد الحرمين الى الفوضى — Falah Hasan Hadi (@fafalah703) July 6, 2017

والله يا غانم الصغير قبل الكبير يقول الدب الداشر الدبوس قبل المعارض ركبتها عليه صح 😂😂😂😂 — Wael (@wael_176) July 6, 2017

اهم شي #دليم 😂😭 قصة سيذكرها التاريخ 😂😂😂 — غيم بنت محمد🇶🇦 (@_MEEM_m) July 6, 2017

Also published on Medium.