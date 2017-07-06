استنكرت الإعلامية القطرية، إلهام بدر الحالة التي وصلت لها السعودية من الإنصياع التام للسياسة الإمارتية، موضحة على سبيل السخرية، بأن الملك القادم للمملكة العربية السعودية هو الكاتب الإماراتي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي، حمد المزروعي.

وقال “بدر” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” واضح يا إخوان إن الملك القادم للمملكة العربية السعودية ” حمد المزروعي ” مللك المملكة العربية المزروعية . تهانينا والله “.

وفي ردها على أحد المغردين السعوديين الذي اتهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالمسؤولية عن تصعيد الازمة لعدم تنفيذه مطالب الدول الـ13، قالت “بدر”: ” أنا أشوف توجه رسالة للمزروعي يا يحكمكم بالعدل يا يُطلِقكم لوجه الله تعالى . وإذا تبغون مساعدة حاضرين أخوي ، تدلل”.

وكان “المزروعي”، وهو رجل يقول الإماراتيون إنه رجل أمن مقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ويعبر على الدوام عن وجهة نظر الإمارات، كما أن تعليقاته هي ما تود الإمارات دوما نشره بصورة غير رسمية، قد قال في تغريدة له نشرها قبيل تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد بيومين، قال فيها: ” ملك السعودية القادم هو الشاب محمد بن سلمان”، وهو الامر الذي يعكس مدى الاختراق الذي تعاني منه السعودية من قبال أولاد زايد ورجالهم.

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