استنكرت الإعلامية القطرية، الحالة التي وصلت لها من الإنصياع التام للسياسة الإمارتية، موضحة على سبيل السخرية، بأن الملك القادم للمملكة العربية هو الكاتب الإماراتي والمقرب من ولي عهد ، .

 

وقال “بدر” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” واضح يا إخوان إن الملك القادم للمملكة العربية السعودية ” حمد المزروعي ” مللك المملكة العربية المزروعية . تهانينا والله “.

 

 

وفي ردها على أحد السعوديين الذي اتهم أمير قطر الشيخ بالمسؤولية عن تصعيد الازمة لعدم تنفيذه مطالب الدول الـ13، قالت “بدر”: ” أنا أشوف توجه رسالة للمزروعي يا يحكمكم بالعدل يا يُطلِقكم لوجه تعالى . وإذا تبغون مساعدة حاضرين أخوي ، تدلل”.

 

وكان “المزروعي”، وهو رجل يقول الإماراتيون إنه رجل أمن مقرب من ولي عهد أبوظبي ، ويعبر على الدوام عن وجهة نظر ، كما أن تعليقاته هي ما تود  دوما نشره بصورة غير رسمية، قد قال في تغريدة له نشرها قبيل تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد بيومين، قال فيها: ” ملك السعودية القادم هو الشاب محمد بن سلمان”، وهو الامر الذي يعكس مدى الاختراق الذي تعاني منه السعودية من قبال ورجالهم.

 

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