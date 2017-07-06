علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، على مخرجات الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية دول الحصار على قطر، مستغلا الأمر للسخرية من الوساطة الكويتية في الأزمة الخليجية، واصفا إياها بـ”بازار الوساطة”.

وقال “قرقاش” في دفاعه عن البيان الرباعي الذي لم يقدم شيئا جديدا وعكس خيبة أمل دول الحصار من صمود قطر ومواجهتها لتداعيات الأزمة: ” إجتماع القاهرة بداية مسارشاق وضروري، مسار ينقذ قطر من أوهامها وخطاياها، السياسة القطرية الداعمة للتطرف والإرهاب غير قابلة للحياة والإستمرار”.

إجتماع القاهرة بداية مسارشاق وضروري، مسار ينقذ قطر من أوهامها وخطاياها، السياسة القطرية الداعمة للتطرف والإرهاب غير قابلة للحياة والإستمرار. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 5, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى، ساخرا من الوساطة الكويتية بوصف الكويت سوقا أو دكانا للوساطة يستطيع من يريد الشراء منها: ” راهنت قطر في ردها على المطالَب على بازار الوساطة وتفكيك النصوص،مؤتمر القاهرة حجم المقاربة القطرية وقزمها، إما نبذ التطرف والإرهاب أو العزلة”.

راهنت قطر في ردها على المطالَب على بازار الوساطة وتفكيك النصوص،مؤتمر القاهرة حجم المقاربة القطرية وقزمها، إما نبذ التطرف والإرهاب أو العزلة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 5, 2017

ولاقت سخرية “قرقاش” من وساطة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، استياءا من قبل المغردين، الذين طالبوه بالاعتذار، مذكرين إياه بحجم دولته ووصفها بالنملة التي خلق الله لها أجنحة.

سعادة الوزير بعيداً عن اي تجريح لك لكن تصريحك يفهم كإساءة اتمنى منك توضيح الكلمة! كي لا تفقد حب الكويت والكويتيين! — محمد البلوشي2017 (@ALBoloushiM) July 5, 2017

دكتور.انورقرقاش عندماتصرح وتهرف عن الوساطة الكويتية..تذكر النملة اللتي قردها الله بالجنحان..احترم نفسك ولاتشطح — سعد بن سلحوب السويط (@saad5131) July 6, 2017

تعتبر وساطة صاحب السمو امير الكويت بازار!!

نتمنى انك تعتذر وتحترم صاحب السمو وموقفه وياكم#الأزمة_الخليجية — F M L (@bumeshaaal) July 6, 2017

لو سمحت دكتور انور انت تتكلم عن رمز خليجي وشيخ من شيوخنا وتاج راسك وراسنا احشم نفسك هذا الشيخ صباح وليس بازار — مهره (@almahraqtr_) July 6, 2017

بازار الوساطه!!! أهكذا تسمي جهود الشيخ صباح؟! — Salem Abusharida QTR (@abusheraida) July 5, 2017

يشار إلى أن أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح هو شخصيا والوحيد الذي يقود الوساطة بين دول رباعية الحصار وقطر منذ اندلاع الأزمة الخليجية، والتي على إثرها قام بزيارة كل من السعودية وقطر والإمارات، في حين لقيت وساطته دعما أمريكيا أوروبيا وروسيا وأمميا، باعتبارها الوساطة الوحيد في الأزمة.

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