علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، على مخرجات الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية دول على قطر، مستغلا الأمر للسخرية من في الأزمة الخليجية، واصفا إياها بـ”بازار الوساطة”.

 

وقال “قرقاش” في دفاعه عن البيان الرباعي الذي لم يقدم شيئا جديدا وعكس خيبة أمل من صمود قطر ومواجهتها لتداعيات الأزمة: ” إجتماع بداية مسارشاق وضروري، مسار ينقذ قطر من أوهامها وخطاياها، السياسة القطرية الداعمة للتطرف والإرهاب غير قابلة للحياة والإستمرار”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى، ساخرا من الوساطة الكويتية بوصف سوقا أو دكانا للوساطة يستطيع من يريد الشراء منها: ” راهنت قطر في ردها على المطالَب على بازار الوساطة وتفكيك النصوص،مؤتمر القاهرة حجم المقاربة القطرية وقزمها، إما نبذ التطرف والإرهاب أو العزلة”.

 

ولاقت سخرية “قرقاش” من وساطة أمير الكويت الشيخ ، استياءا من قبل ، الذين طالبوه بالاعتذار، مذكرين إياه بحجم دولته ووصفها بالنملة التي خلق الله لها أجنحة.

 

يشار إلى أن أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح هو  شخصيا والوحيد الذي يقود الوساطة بين دول رباعية الحصار وقطر منذ اندلاع الأزمة الخليجية، والتي على إثرها قام بزيارة كل من وقطر والإمارات، في حين لقيت وساطته دعما أمريكيا أوروبيا وروسيا وأمميا، باعتبارها الوساطة الوحيد في الأزمة.

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