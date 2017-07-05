انتقد ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعيّ، نشر الداعية السعودي محمد ، تغريدتين عن غير الشرعية، وتسليطه الضوء على موضوع “العباءات”، مقابل تجاهله لقضايا أخرى تمس ، وفق قولهم.

وقال “العريفي” في تغريدته الأولى: “يا بنتي، لا تشتري عباءة فيها شيء من الزينة، لا تطريز، ولا فصوص، ولا فتحات”.

 

وتابع: “أرجوك يا بنتي لا تبدي أي زينة، (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)”.

وفي تغريدة أخرى، نشر العريفي صور عباءات نسائية تصنف بأنها “غير شرعية”، وعلق عليها: “شُرع لستر زينة المرأة، فإذا تحول نفسه إلى زينة فهو حرام”.وأضاف: “فتجنبي يا بنتي العباءات المزيّنة طاعة لله إذ قال: {ولا يُبدين زينتهنّ}”.

وبينما عبّرت فتيات سعوديات عن رفضهن تغريدتي العريفي، ورغبتهن بالاستمرار في ارتداء العباءات المزيّنة، قالت أخريات إنهن سيأخذن بنصيحته.

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