انتقد ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعيّ، نشر الداعية السعودي محمد العريفي، تغريدتين عن العباءات النسائية غير الشرعية، وتسليطه الضوء على موضوع “العباءات”، مقابل تجاهله لقضايا أخرى تمس المسلمين، وفق قولهم.

شيخنا العزيز ،، قاعد تفتي عن العبايه وساكت عن الحق مصير الامه الاسلاميه في خطر،، مقاطعة دوله جاره مسلمه سنيه حق ام باطل ؟؟؟؟ 🇶🇦🇶🇦♥️♥️ — jkj_qtr 🇶🇦🇶🇦🇶🇦 (@jkj_qtr) ٤ يوليو، ٢٠١٧

وقال “العريفي” في تغريدته الأولى: “يا بنتي، لا تشتري عباءة فيها شيء من الزينة، لا تطريز، ولا فصوص، ولا فتحات”.

وتابع: “أرجوك يا بنتي لا تبدي أي زينة، (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)”.

يا بنتي،

لا تشتري عباءة فيها شيءٌ من الزينة،

لا تطريز

ولا فصوص

ولا فتحات..

أرجوك يا بنتي لا تبدي أي زينة،

(ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) ٢ يوليو، ٢٠١٧

وفي تغريدة أخرى، نشر العريفي صور عباءات نسائية تصنف بأنها “غير شرعية”، وعلق عليها: “شُرع الحجاب لستر زينة المرأة، فإذا تحول الحجاب نفسه إلى زينة فهو حرام”.وأضاف: “فتجنبي يا بنتي العباءات المزيّنة طاعة لله إذ قال: {ولا يُبدين زينتهنّ}”.

شُرع الحجاب لستر زينة المرأة

فإذا تحول الحجاب نفسه إلى زينة فهو حرام

فتجنبي يا بنتي العباءات المزيّنة طاعة لله إذ قال:

{ولا يُبدين زينتهنّ } pic.twitter.com/l7fIzKBHWN — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) ٤ يوليو، ٢٠١٧

وبينما عبّرت فتيات سعوديات عن رفضهن تغريدتي العريفي، ورغبتهن بالاستمرار في ارتداء العباءات المزيّنة، قالت أخريات إنهن سيأخذن بنصيحته.

شكرا ياشيخ على النصيحة جاري العمل بها👍🏿 pic.twitter.com/tTA0PtcTsW — مـي. (@_MaySaad) ٤ يوليو، ٢٠١٧

وانا مثلك اشتريت عباية العيد مزخرفة لكن لما شفت تغريدته مازعلت مثلهم بالعكس ندمت اني اشتريتها — 🔕💭 (@NNmsh33) ٤ يوليو، ٢٠١٧

ابشر ي بيبي 😘

بس ماقلت لي شرايك بعباتي ؟ pic.twitter.com/B2Z2Uepp1a — ريناد (@iOlnygoy) ٤ يوليو، ٢٠١٧

هذه بيضاء غير مزينة كثيراً تعكس النقاء .. فهل تجوز ؟! عشان إذا ماتجوز أرميها pic.twitter.com/TYKixGSDjT — ولاء سعيد آل شبّر (@WShubbar) ٤ يوليو، ٢٠١٧

📢يا بنات العريفي بتعمد بستفز البنات حتى ما أحد يسأله عن موضوع قطر والشيكات لهذا احشرو السعوقطري المتخاذل في موضوع قطر — فلوريتا #كلنا_مريم (@kikoflora9) ٤ يوليو، ٢٠١٧

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