سخر مقدم برنامج “جو شو”، الإعلامي المصري يوسف حسين -الشهير بـ”جو”، من التغريدات التي يُطلقها ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي “محمد بن زايد”، عن الأزمة الخليجيّة.

واعتبر “جو” أنّ وجود ضاحي خلفان في المجتمع العربي “مهم جداً لمناخ سياسي صحي”. متسائلاً بنبرةٍ ساخرة: “أومال مين اللي هيمثل القطاع الكبير للبهايم ولاد الكلب اللي في مجتمعنا؟”.

شايف إن وجود ضاحي خلفان في المجتمع العربي مهم جداً لمناخ سياسي صحي !،

أومال مين اللي هيمثل القطاع الكبير للبهايم ولاد الكلب اللي في مجتمعنا؟ — Joe (@youssef_hussen) ٤ يوليو، ٢٠١٧

ولا يتوقف ضاحي خلفان عن نشرِ تغريداته التي يهاجم فيها دولة قطر تارةً، وتارةً أخرى قناة الجزيرة وإعلامييها وعلى رأسهم الإعلامي الفلسطيني جمال ريّان.

وكان لافتاً دعوة “خلفان” في إحدى تغريداته لاحتلال قطر، زاعماً أنّها “جزء لا يتجزّأ من الإمارات”.

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