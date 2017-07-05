سخر مقدم برنامج “”، الإعلامي المصري -الشهير بـ”جو”، من التغريدات التي يُطلقها  نائب قائد شرطة دبي والمقرب من ولي عهد ”، عن الأزمة الخليجيّة.

 

واعتبر “جو” أنّ وجود ضاحي خلفان في المجتمع العربي “مهم جداً لمناخ سياسي صحي”. متسائلاً بنبرةٍ ساخرة: “أومال مين اللي هيمثل القطاع الكبير للبهايم ولاد الكلب اللي في مجتمعنا؟”.

ولا يتوقف ضاحي خلفان عن نشرِ تغريداته التي يهاجم فيها دولة تارةً، وتارةً أخرى قناة وإعلامييها وعلى رأسهم الإعلامي الفلسطيني جمال ريّان.

 

وكان لافتاً دعوة “خلفان” في إحدى تغريداته لاحتلال قطر، زاعماً أنّها “جزء لا يتجزّأ من ”.

 

 

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