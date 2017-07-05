قالت الدول التي تحاصر قطر إن رد الدوحة على مطالبها سلبي، وأكدت أن المقاطعة مستمرة إلى حين تعديل الدوحة سياساتها، وأن الإجراءات بحق قطر ستتخذ في الوقت المناسب.

وقال بيان مشترك صدر عن اجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في القاهرة، إنه لم يعد ممكنا التسامح مع الدور “التخريبي” الذي تمارسه قطر. وفق ما نقلته “الجزيرة”.

وقال البيان الذي تلاه وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الدول الأربع تعرب عن أسفها للرد السلبي لقطر على المطالب التي قدمت لها.

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذت ضد قطر جاءت لتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وجاء في البيان أن الدول الأربع تؤكد على الالتزام بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، وإيقاف كافة التحريض، والالتزام باتفاق الرياض الذي عقد عام 2013.

كما أكد البيان على الالتزام بمخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية في الرياض، وبالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية.

وقائع

من جانبه وصف وزير الخارجية المصري الرد القطري على مطالب دول الحصار بأنه سلبي في مجمله، مضيفا أن هناك وقائع مسجلة بخصوص قطر والأمر يتعدى الاتهامات. وأضاف: لقد فاض الكيل ولا بد من الحسم في مواجهة تحدي الإرهاب ومن يرعاه.

بدوره أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن مقاطعة قطر السياسية والاقتصادية مستمرة إلى حين “تعديل الدوحة سياساتها”، مؤكدا على حق الدول الأربع في اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب.

أما وزير خارجية البحرين فاعتبر أن هذا الاجتماع الرباعي لقاء تنسيقي، وأن القرارات لن تكون متسرعة بل واضحة ومدروسة، وفق تعبيره.

من جانبه قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد إن هواية قطر هي رسم الحزن على وجوه الناس، وفق وصفه.

وكانت الدول الأربع قد أعلنت أنها تلقت الرد القطري على مطالبها الـ13، وقالت -في بيان- إنها سترد في الوقت المناسب.

وكانت الخارجية السعودية قد أعلنت أن الوزير عادل الجبير استقبل وزير الدولة الكويتي محمد العبد الله الصباح، وتلقى منه الرد الرسمي القطري على مطالب هذه الدول.

يشار إلى أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد -في مؤتمر صحفي أمس مع نظيره الألماني- أن الرد جاء في الإطار العام الذي يحافظ على سيادة قطر ورفض الوصاية عليها وعدم التدخل في شؤون الدول، وذلك وفقا للقانون الدولي.

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