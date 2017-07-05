في هجوم عنيف، وصف الكاتب الصحفي الفلسطيني، ورئيس تحرير صحيفة “رأي اليوم”، دول رباعية الحصار على قطر بأنها دول المؤامرات.

وقال “عطوان” خلال استضافته في برنامج “مسائية WD”، المذاع على قناة “دويتشة فيله” الألمانية: “عندما يجتمع رؤساء أجهزة المخابرات في الدول الأربعة في القاهرة..هل ذهب هؤلاء ليناقشوا موجة الحر التي تجتاح الشرق الأوسط حاليا”، ليضيف قائلا: “هؤلاء هم ملوك التآمر..هؤلاء هم ملوك التخريب..هؤلاء هم ملوك زعزعة الاستقرار..هؤلاء هم ملوك زرع خلايا هنا وخلايا هناك”.

وأضاف قائلا: “هؤلاء هم ملوك الغرف المغلقة لخلق مؤامرات لخلق انقسام في الأسرة الحاكمة القطرية أو خلق انقسام بين الاسرة الحاكمة وبين الشعب القطري”.

وتساءل قائلا: “لا نعرف بالضبط ماذا يفعلون؟، لكن نواياهم بالتأكيد ليست سليمة على الإطلاق، فهؤلاء لا يجتمعون إلا لطبخ شيء في ليلة مظلمة”.

وتابع قائلا: “هؤلاء هم الذين يتولون كل المؤامرات في المنطقة”، معتقدا بأن هذا الاجتماع أهم من اجتماع وزراء خارجية دول الحصار الأربعة، لأنهم ربما وضعوا خطة ما لزعزعة استقرار قطر، مشيرا إلى انه ربما تكون هناك قرارات سرية لأحداث شيء ما في قطر.

وكانت وكالة الأنباء المصرية الرسمية “أ. ش .أ”، قد اعلنت أنها أنها علمت من مصادر مطلعة أنه “تم عقد لقاء بين رؤساء أجهزة المخابرات في كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين بالقاهرة الثلاثاء”، دون مزيد من التفاصيل، يوم أول أمس الثلاثاء، في حين أعقبه اجتماع وزراء خارجية دول الحصار على قطر.

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