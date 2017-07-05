(وطن – خاص) اصبح مستشار محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي للإمارات مثار تندر وسخرية من قبل نشطاء المواقع الإجتماعية بعد أن تحول إلى عبد مسخ لشيخه ويكتب تغريدات يترفع عنها طلاب الإبتدائية فما بالك بأستاذ جامعي كان يدرس الطلبة الإماراتيين أسس علوم السياسة.

وربما لأن الإمارات تضم أكاديميين على طراز عبدالخالق عبدالله فإن “التياسة” هي السائدة في الإمارات المتصالحة بدلا عن السياسة.

وكانت بدايات عبدالخالق عبدالله مخبراً لصالح الأمن الإماراتي على الطلبة الإماراتيين المبتعثين للعاصمة الأمريكية واشنطن لكنه سرعان ما أصبح أستاذاً جامعيا# برتبة مستشار ولي عهد أبوظبي.

وكان الرجل في بدايات تغريداته يحاول الحفاظ على اتزانه إلأ انه تم تدجينه من قبل ابن زايد وأجهزته الأمنية فصار مثل حمد المزروعي المقرب أيضا من ابن زايد لا يختلف عنه بعبادة الشيوخ وتبرير أفعالهم حتى لو ارتكبوا المجازر والمذابح.

وما أن ينشر عبدالخالق عبدالله تغريدة مثل التغريدة التي نشرها بالأمس وهو يبشر الناس أن قناة سكاي نيوز الإماراتية أصبحت تنافس قناة الجزيرة حتى تنهال عليه التعليقات المضحكة لدرجة أن تحول إلى “أراجوز” تويتر.

أما أكثر الناس خبرة في “دهسه” وشل لسانه فهو عبدالله العذبة رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية. فان كنت تحتاج ‘لى ساعة ترفيه عليك الدخول إلى موقع تويتر ومراقبة تغريداته أو متابعة عمليات الدهس له من قبل العذبة.

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