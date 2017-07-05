في إطار تغطيتها لاجتماع دول رباعية الحصار على قطر، وصفت مذيعة قناة “ON E”، اجتماع هذه الدول باجتماع الدول الراعية للإرهاب.

 

وقالت المذيعة أثناء تحولها لنقل صور مباشرة من الاجتاع الذي ضم وزراء خارجية ( والإمارات والبحرين ومصر) في العاصمة المصرية : “نعرض لكم لقطات من اجتماع الدول الداعمة للإرهاب” لتعدل كلامها قائلة” الدول الأربعة الداعمة للإرهاب”.

 

وكانت دول الحصار الأربعة قد عقد اجتماعا في القاهرة بناء على دعوة من الخارجية المصرية لبحث الرد القطري على طلباتها الـ13.

 

وفور انتهاء الاجتماع، أصدرت الدول الأربعة بيانا تلاه وزير الخارجية المصري ، قالت فيه بأن “قطر قدمت ردا سلبيا على الطلبات المقدمة”.

 

وعبر البيان عن شكره لمساعي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على مساعيه في الوساطة بين قطر ودول الحصار.

 

كما توجه البيان بتوجيه الشكر للرئيس الأمريكي لوقوفه الحازم ضد .

 

من جانبه، هاجم وزير الخارجية البحريني، خالد بن احمد آل خليفة، جماعة ، مؤكدا بأن بلاده ستحاكم كل من يتعاطف معهم لأنها جماعة إرهابية أضرت بمصر، على حد قوله.

 

وأعرب وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير عن تمنيه بأن تبقى تركيا على الحياد من ، في حين اعتبر أن “التعاون بين وقطر” طبيعي باعتبار أن تسارع دوما لدعم الإرهاب، على حد قوله.

 

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