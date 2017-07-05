في إطار تغطيتها لاجتماع دول رباعية الحصار على قطر، وصفت مذيعة قناة “ON E”، اجتماع هذه الدول باجتماع الدول الراعية للإرهاب.

وقالت المذيعة أثناء تحولها لنقل صور مباشرة من الاجتاع الذي ضم وزراء خارجية (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) في العاصمة المصرية القاهرة: “نعرض لكم لقطات من اجتماع الدول الداعمة للإرهاب” لتعدل كلامها قائلة” الدول الأربعة الداعمة للإرهاب”.

تغطية قناة مصرية لاجتماع الدول الداعمة للارهاب في القاهرة اليوم#انتهت_المهله_ياقطر pic.twitter.com/kpoaV58Dgq — عبدالرحمن القحطاني (@qahtani76) July 5, 2017

وكانت دول الحصار الأربعة قد عقد اجتماعا في القاهرة بناء على دعوة من الخارجية المصرية لبحث الرد القطري على طلباتها الـ13.

وفور انتهاء الاجتماع، أصدرت الدول الأربعة بيانا تلاه وزير الخارجية المصري سامح شكري، قالت فيه بأن “قطر قدمت ردا سلبيا على الطلبات المقدمة”.

وعبر البيان عن شكره لمساعي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على مساعيه في الوساطة بين قطر ودول الحصار.

كما توجه البيان بتوجيه الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقوفه الحازم ضد الإرهاب.

من جانبه، هاجم وزير الخارجية البحريني، خالد بن احمد آل خليفة، جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا بأن بلاده ستحاكم كل من يتعاطف معهم لأنها جماعة إرهابية أضرت بمصر، على حد قوله.

وأعرب وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير عن تمنيه بأن تبقى تركيا على الحياد من الازمة الخليجية، في حين اعتبر أن “التعاون بين إيران وقطر” طبيعي باعتبار أن إيران تسارع دوما لدعم الإرهاب، على حد قوله.

Also published on Medium.