وجهت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “”، ، صفعة للكاتب الصحفي ، ورئيس تحرير صحيفة “” اللندنية، بعد جهله بأبسط قواعد اللغة العربية.

 

وقالت “عويس” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”يا استاذ سلمان أنت غير قادر على جزم الفعل المضارع”يجدي”وتريد أن تجزم في أزمة مع ؟ يقال “لم تجدِ”!لم الجازمة تجزم الفعل المضارع!هل أجزم أنك لم تدخل مدرسة بحياتك ؟ لا بد من “المدرسة” وان طال الجهل!”.

 

 

وكان “الدوسري” والذي يعتبر متحدثا رسميا باسم الإمارات، قد كتب مهددا ومتوعدا قطر بسبب انتهاء المهلة التي منحت لها للرد على قائلا: ” مساعي التدويل فشلت… صلاحية المظلومية انتهت… والمراوغة لم تجدي… “ستسافر كثيراً ياولدي”… ثم تكتشف متأخراً: لابد من “” وان طال السفر!”.

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