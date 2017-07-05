وجهت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة”، غادة عويس، صفعة للكاتب الصحفي السعودية، ورئيس تحرير صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، بعد جهله بأبسط قواعد اللغة العربية.

وقالت “عويس” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”يا استاذ سلمان أنت غير قادر على جزم الفعل المضارع”يجدي”وتريد أن تجزم في أزمة دول الحصار مع قطر؟ يقال “لم تجدِ”!لم الجازمة تجزم الفعل المضارع!هل أجزم أنك لم تدخل مدرسة بحياتك ؟ لا بد من “المدرسة” وان طال الجهل!”.

وكان “الدوسري” والذي يعتبر متحدثا رسميا باسم الإمارات، قد كتب مهددا ومتوعدا قطر بسبب انتهاء المهلة التي منحت لها للرد على مطالب دول الحصار قائلا: ” مساعي التدويل فشلت… صلاحية المظلومية انتهت… والمراوغة لم تجدي… “ستسافر كثيراً ياولدي”… ثم تكتشف متأخراً: لابد من “الرياض” وان طال السفر!”.

مساعي التدويل فشلت…

صلاحية المظلومية انتهت…

والمراوغة لم تجدي…

"ستسافر كثيراً ياولدي"…

ثم تكتشف متأخراً:

لابد من "الرياض" وان طال السفر!

👈🇸🇦 — سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) July 4, 2017

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