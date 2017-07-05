جندي عراقي يُعدم مواطناً من الفلوجة داخل سيارته

قَتَلَ أحد عناصر القوات الأمنية العراقيّة مواطناً أعزلاً من أهالي مدينة الفلوجة، أثناء وجوده في سيارته على نقطة تفتيش غربي بغداد بانتظار وصول طابور الدخول للعاصمة.

وأثار المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة استياء كبيرة من غياب سلطة القانون ولجوء القوات الأمنية إلى السلاح، ضد المدنيين وقتلهم أمام مرأى ومسمع الجميع.

وعلى اثر ذلك، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، أنها فتحت تحقيقا في مقتل المواطن “ضياء هادي العيساوي” في نقطة تفتيش الصقور التابعة لقيادة عمليات بغداد.

ويعاني أهالي محافظة الأنبار من تشديد أمني تعسفي في نقطة تفتيش الصقور غربي العاصمة بغداد، رغم كثرة المطالبات البرلمانية التي دعت الحكومة العراقية لتخفيف تلك الإجراءات.

Also published on Medium.