أثار الإعلاميّ الأردنيّ بقناة “جوسات” الفضائية الأردنية، محمد راكان قداح، جدلاً واسعاً، بعد قيامه ببثٍ مباشر على حسابه في فيسبوك، منتقداً لباس بعض الفتيات في الصيف، مُستخدما بعض الألفاظ القاسية لوصيف ما شاهده.

واعلن مدير عام القناة، رياض الحروب، عن ايقاف برنامج “قداح” الذي يبث على القناة، مُشيراً إلى أن الأخير يقدم برنامجه بالمجان دون عقد ولا يمكن للقناة أن تلزمه بأي سلوك او الامتناع عن سلوك.

وشدد البيان على أن ما قاله “قداح” خلال الفيديو الذي بثه عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، واعتبره الكثيرون مسيئا لشريحة من الاردنيات والاردنيين لا يعبر عن وجهة نظر القناة.

وحرّض المذيع على ضرب النساء اللواتي يرتدين ثيابا صيفيّة تكشف الجسد، متمنّيا أن يتمّ إنشاء نوع من المطاوعة لمحاربة مثل هؤلاء النساء.

وبعد الجدل الذي أثاره الاعلامي “قداح” بانتقاده لباس الفتيات واستخدامه مصطلحاتٍ اعتبرها كثيرون غير لائقة ومسيئة للفتيات الأردنيات، نشر اعتذاراً عمّا بدر منه.

وشنّ نشطاءُ ومدوّنون عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ هجوماً عنيفاً على “راكان”، مُطالبين بمحاكمته.

ونشر نشطاء صورةً قديمة جمعت الإعلامي محمد راكان قداح مع الفنانة نجوى كرم، معتبرين أنّ الصورة تبين حجم الإنفصام النفسي والأخلاقي الذي يعيشه الإعلامي، بعد أن هاجم الأردنيات وأساءَ لهنّ لأنهنّ لا يحتشمنَ بالملابس، وفي ذات الوقت يتباهى بأن يلتقط صورة مع الفنانة نجوى كرم ظهرت فيها بفستانٍ فاضح!.

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