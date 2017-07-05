وجه السياسي التونسي، ورئيس حزب “تيار المحبة” ومالك قناة “المستقلة”، محمد الهاشمي الحامدي، رسالة للشعب القطري مطمئنا إياه من نتائج اجتماع الذي انعقد اليوم الأربعاء في العاصمة المصرية، القاهرة، مؤكدا بأن “الله فضحهم لعقدهم الاجتماع برعاية الديكتاتور الغاشم ”، على حد قوله.

 

وقال “الحامدي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “صباح الخير أهلي في # اطمئنوا ولا تقلقوا أبدا من اجتماع وزراء عصابة الحصار اليوم. فضحهم الله فجعل اجتماعهم برعاية الديكتاتور الغادر السيسي”.

وأضاف في تغريدة أخرى مؤكدا استمراره للدفاع عن حق قطر في مواجهة دول الحصار قائلا: ” الإلكتروني لتحالف دول الإستبداد والإرهاب والفساد يطلب مني بإلحاح أن أتفرغ لشؤون ولا أغرد إلا عنها. ده بعدكم….. ولا في الأحلام!!”.

واختتم تدويناته واصفا دول الحصار لقطر بـ”حلف ” قائلا: ” تنويه: إذا قرر اجتماع حلف والإستبداد اليوم قطع البث عن قناة ، فقناة المستقلة جاهزة للبث المشترك معها مثل أيام ”.

يشار إلى أن العاصمة المصرية القاهرة، تشهد اجتماعا لوزراء خارجية دول الحصار لدراسة على طلباتها الـ13 والتي قدمته الدوحة لأمير الكويت الشيح=خ صباح الاحمد الجابر الصباح، باعتباره الوسيط الوحيد في الازمة.

 

 

 

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