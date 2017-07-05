وجه السياسي التونسي، ورئيس حزب “تيار المحبة” ومالك قناة “المستقلة”، محمد الهاشمي الحامدي، رسالة للشعب القطري مطمئنا إياه من نتائج اجتماع دول الحصار الذي انعقد اليوم الأربعاء في العاصمة المصرية، القاهرة، مؤكدا بأن “الله فضحهم لعقدهم الاجتماع برعاية الديكتاتور الغاشم السيسي”، على حد قوله.

وقال “الحامدي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “صباح الخير أهلي في #قطر اطمئنوا ولا تقلقوا أبدا من اجتماع وزراء عصابة الحصار اليوم. فضحهم الله فجعل اجتماعهم برعاية الديكتاتور الغادر السيسي”.

صباح الخير أهلي في #قطر

اطمئنوا ولا تقلقوا أبدا من اجتماع وزراء عصابة الحصار اليوم.

فضحهم الله فجعل اجتماعهم برعاية الديكتاتور الغادر السيسي — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) July 5, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى مؤكدا استمراره للدفاع عن حق قطر في مواجهة دول الحصار قائلا: ” الجيش الإلكتروني لتحالف دول الإستبداد والإرهاب والفساد يطلب مني بإلحاح أن أتفرغ لشؤون تونس ولا أغرد إلا عنها. ده بعدكم….. ولا في الأحلام!!”.

الجيش الإلكتروني لتحالف دول الإستبداد والإرهاب والفساد يطلب مني بإلحاح أن أتفرغ لشؤون تونس ولا أغرد إلا عنها.

ده بعدكم…..

ولا في الأحلام!! — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) July 5, 2017

واختتم تدويناته واصفا دول الحصار لقطر بـ”حلف الإرهاب” قائلا: ” تنويه: إذا قرر اجتماع حلف الإرهاب والإستبداد اليوم قطع البث عن قناة الجزيرة، فقناة المستقلة جاهزة للبث المشترك معها مثل أيام ثورة 25 يناير”.

تنويه:

إذا قرر اجتماع حلف الإرهاب والإستبداد اليوم قطع البث عن قناة الجزيرة، فقناة المستقلة جاهزة للبث المشترك معها مثل أيام ثورة 25 يناير. — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) July 5, 2017

يشار إلى أن العاصمة المصرية القاهرة، تشهد اجتماعا لوزراء خارجية دول الحصار لدراسة الرد القطري على طلباتها الـ13 والتي قدمته الدوحة لأمير الكويت الشيح=خ صباح الاحمد الجابر الصباح، باعتباره الوسيط الوحيد في الازمة.

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