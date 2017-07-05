شن السفير الإماراتي في لندن، سليمان المزروعي، هجوما شرسا على قناة الجزيرة وعلى الشيخ يوسف القرضاوي وحركة حماس.

وقال المزروعي في مقال نشره في صحيفة “ايفننغ استاندارد” المسائية البريطانية، الاثنين الماضي: “إن على غير الناطقين باللغة العربية معرفة أن الجزيرة باللغة العربية مختلفة عن الجزيرة باللغة الإنجليزية، الجزيرة العربية لها تاريخ بالتحريض والترويج للإرهاب”.

يذكر أن “إيفننغ استاندارد” تعدّ من الصحف البريطانية اليمينية، وكثيرا ما توجه انتقادات لاذعة للمسلمين.

وتابع السفير المزروعي قائلا: “قامت أيضا (الجزيرة) ببث أيديولوجيات خطيرة على امتداد العالم العربي، رجال دين استخدموا هذه القناة لنشر دعوات لاغتيال سفراء وفنانين أوروبيين،” قائلا إن “يوسف القرضاوي، الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، استخدم برنامجه على قناة الجزيرة ليدعو لمحرقة ثانية ضد اليهود”.

وتابع بحسب ما نقل “عربي 21”: “القناة أصبحت بوقا للقاعدة وجبهة النصرة وحماس وحزب الله وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية..”.

Also published on Medium.