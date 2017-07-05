أثارت قناة “الإخبارية” الرسمية، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تلفيقها حوارا مزعوما، بين الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وامير قطر الشيخ .

 

ونشرت قناة “الإخبارية” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “” حوار مزعوم على خلفية أزمة سحب السفراء من قطر عام 2014 وكان أول من ادعاه ، المستشار في والمقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، جاء كالتالي :” حوار #تميم: الآن أنا المسؤول وأبي منك العفو على اللي راح #الملك:من يحكم أنت ولا أبوك تميم:والله أنا، خادمك و.. الملك: أنطم #كذاب_مثل_ابوك”.

 

وقوبلت التغريدة بردود أفعال غاضبة، مستنكرة المستوى المتدني الذي وصل له ، مؤكدين بأن الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز كان عفيف اللسان ولا يمكن أن ينطق بهذا الكلام، معتبرين ما نشر بأنه بقلة المهنية والسخافة الإعلامية، وهو الامر الذي دعاها لحذفها.

 

من جانبه نشر الإعلامي القطري ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، عبد الله العذبة، التغريدة مستنكرا المستوى الذي وصلت له “الإخبارية” السعودية.

 

وقال في تدونة له عبر حسابه بموقع “تويتر” مرفقا التغريدة:” صدق أو لا تصدق.. هذه قناة الإخبارية “الرسمية” في المملكة العربية #السعودية وليس إعلام #. كفو عليك يا دليم.. كمل كمل”.

 

من جانبهم استنكر الكثير من المعلقين، ما صدر عن القناة معتبرين إياه بالخطأ الفردي الذي لا يمثل السعوديين.

 

وكان المستشار في الديوان السعودي، سعود القحطاني المقربد من محمد بن سلمان والإمارات هو أول من زعم هذا الكلام وغرد به قبل أن تنقله قناة “الإخبارية السعودية الرسمية.

Also published on Medium.