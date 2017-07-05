أثارت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تلفيقها حوارا مزعوما، بين الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وامير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ونشرت قناة “الإخبارية” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” حوار مزعوم على خلفية أزمة سحب السفراء من قطر عام 2014 وكان أول من ادعاه سعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي والمقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، جاء كالتالي :” حوار #تميم: الآن أنا المسؤول وأبي منك العفو على اللي راح #الملك:من يحكم أنت ولا أبوك تميم:والله أنا، خادمك و.. الملك: أنطم #كذاب_مثل_ابوك”.

وقوبلت التغريدة بردود أفعال غاضبة، مستنكرة المستوى المتدني الذي وصل له الإعلام السعودي، مؤكدين بأن الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز كان عفيف اللسان ولا يمكن أن ينطق بهذا الكلام، معتبرين ما نشر بأنه بقلة المهنية والسخافة الإعلامية، وهو الامر الذي دعاها لحذفها.

من جانبه نشر الإعلامي القطري ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، عبد الله العذبة، التغريدة مستنكرا المستوى الذي وصلت له “الإخبارية” السعودية.

وقال في تدونة له عبر حسابه بموقع “تويتر” مرفقا التغريدة:” صدق أو لا تصدق.. هذه قناة الإخبارية “الرسمية” في المملكة العربية #السعودية وليس إعلام #السيسي. كفو عليك يا دليم.. كمل كمل”.

صدق أو لا تصدق..

هذه قناة الإخبارية "الرسمية" في المملكة العربية #السعودية وليس إعلام #السيسي. كفو عليك يا دليم.. كمل كمل 😅 https://t.co/oycppWX8It — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) July 5, 2017

من جانبهم استنكر الكثير من المعلقين، ما صدر عن القناة معتبرين إياه بالخطأ الفردي الذي لا يمثل السعوديين.

خطا فردي من مراهق يدير حساب قناة الاخبارية انحاط هالتغريدة لاتمثل الحكومة ولا الشعب السعودي نعتذر للاخوة القطريين — 🕸 (@r__1980) July 5, 2017

مراهقين يعملون على تقزيم مكانة الممكلة وحرق صورتها وسحب رصيدها من قلوب الملايين في العالم العربي والاسلامي — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) July 5, 2017

أولاً، الكلام هذا فيه إساءة للملك عبدالله رحمه الله، فلا يعقل أن يتحدث الملوك والأمراء بهذه الألفاظ! ثانياً، اذكروا محاسن موتاكم. — السعودية 🇸🇦🇶🇦 (@Als3udia) July 5, 2017

ورعان يديرون الاعلام — عبدالله المحمدي (@Abduallh2012) July 5, 2017

يا اخ عبدالله انا أعتقد أن إعلامنا السعودي مخترق من الامارات وبشكل قوي جدا — abn alhbab🇸🇦 (@abn_alhbab) July 5, 2017

والله عيب اذا السعوديين يرضون على خادم الحرمين الشريفين يطلعونه قناة اخبارية وهو يقول لأمير انطم. هذه ليست من شيم الملوك. هم اساءوا للملك — بوناصر (@tagggg1) July 5, 2017

وكان المستشار في الديوان السعودي، سعود القحطاني المقربد من محمد بن سلمان والإمارات هو أول من زعم هذا الكلام وغرد به قبل أن تنقله قناة “الإخبارية السعودية الرسمية.

-أبي منك العفو على الي راح والان انا المسؤول ومالغيري أمر

– من الي يحكم الحين انت ولا ابوك

-والله انا، خادمك و…

-انطم أنت #كذاب_مثل_ابوك — سعود القحطاني (@saudq1978) July 5, 2017

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