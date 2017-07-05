شن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هجوما عنيفا على الداعية السعودي، علي الربيعي، بعد أن دعا أئمة وخطباء بالتوقف عن الدعاء على “اليهود والنصارى”، والتركيز في الدعاء على “الوثنيين وإيران المجوسية”.

 

وقال “الربيعي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” قبل أن يقوم بحذفها بعد موجة من الغضب على مواقع التواصل:” على خطباء المسلمين التوقف مؤقتا عن الدعاء على اليهود والنصارى وتركيز الدعاء على الوثنيين ودولة ايران المجوسية وهذا من ”.

 

 

من جانبهم، رأى  كثير من المغردين، بأن دعوة “الربيعي” جاءت ضمن الجهود الرامية للتطبيع بين المملكة والاحتلال الإسرائيلي، والتي كشفت العديد من التقارير الإعلامية مؤخرا بأن بين البلدين يسير على قدم وساق، في حين شارك وفد استخباراتي سعودي في اجتماع امني يضم الاستخبارات الإسرائيلية في العاصمة المصرية الأسبوع الماضي لبحث ملف قطاع .

 

وعلق الناشط والكاتب السعودي “تركي الشلهوب” على دعوة “الربيعي” قائلا: “هذا طال عمرك يُسمّى “فقه #التطبيع ” مع الصهاينة .. وليس “فقه النوازل” !!!”.

 

وبعد مكا قابله “الربيعي” من رفض لتغريدته التي قام بحذفها، غرد قائلا: “من لا يعتبر دولة #ايران الوثنية أكثر عداوة من اليهود والنصارى والبوذيين وجميع كفار الدنيا مجتمعين، فأطعموه علفاً مع الدواب”.

 

إلا أنه عاد واستدرك بالقول: “”لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا” فالمشركين ” كـ الشيعة” جعلهم الله في مرتبة اليهود حقدا وعداوة وتفوقوا جرما ووحشية”.

وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع ما ذكره الكاتب الصحفي السعودي، مساعد العصيمي، في مقال نشرته صحيفة “” في شهر حزيران/يونيو الماضي، دعى فيه إلى حسم الأولويات. وتساءل الكاتب: “هل هناك عدو أشد من أيران علينا وعلى بلادنا.. وهل كما إيران في التهديد والتأثير والإقلاق وبث الحقد والكراهية؟”.

ودعا إلى التركيز على “العدو الحقيقي” (أي إيران) على حد تعبيره. كما دعا للالتفات إلى المصلحة أولاً: “لنحكم العقل ونديره نحو مصالحنا ونعيد تداول المسائل اقتصادياً وسياسياً وتعاملياً وحتى تاريخياً في إطار حسابات الربح والخسارة وحسابات المصالح والاستقرار، كي نعلم من أشد خطرا إيران أو إسرائيل”.

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