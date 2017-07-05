شن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هجوما عنيفا على الداعية السعودي، علي الربيعي، بعد أن دعا أئمة وخطباء المسلمين بالتوقف عن الدعاء على “اليهود والنصارى”، والتركيز في الدعاء على “الوثنيين وإيران المجوسية”.

وقال “الربيعي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” قبل أن يقوم بحذفها بعد موجة من الغضب على مواقع التواصل:” على خطباء المسلمين التوقف مؤقتا عن الدعاء على اليهود والنصارى وتركيز الدعاء على الوثنيين الشيعة ودولة ايران المجوسية وهذا من فقه النوازل”.

من جانبهم، رأى كثير من المغردين، بأن دعوة “الربيعي” جاءت ضمن الجهود الرامية للتطبيع بين المملكة العربية السعودية والاحتلال الإسرائيلي، والتي كشفت العديد من التقارير الإعلامية مؤخرا بأن التطبيع بين البلدين يسير على قدم وساق، في حين شارك وفد استخباراتي سعودي في اجتماع امني يضم الاستخبارات الإسرائيلية في العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع الماضي لبحث ملف قطاع غزة.

وعلق الناشط والكاتب السعودي “تركي الشلهوب” على دعوة “الربيعي” قائلا: “هذا طال عمرك يُسمّى “فقه # التطبيع ” مع الصهاينة .. وليس “فقه النوازل” !!!”.

هذا طال عمرك يُسمّى "فقه #التطبيع " مع الصهاينة .. وليس "فقه النوازل" !!! pic.twitter.com/oHCmrd7XTQ — تركي الشلهوب (@Turkeyshalhoub) July 5, 2017

وبعد مكا قابله “الربيعي” من رفض لتغريدته التي قام بحذفها، غرد قائلا: “من لا يعتبر دولة # ايران الوثنية أكثر عداوة من اليهود والنصارى والبوذيين وجميع كفار الدنيا مجتمعين، فأطعموه علفاً مع الدواب”.

من لا يعتبر دولة #ايران الوثنية أكثر عداوة من اليهود والنصارى والبوذيين وجميع كفار الدنيا مجتمعين، فأطعموه علفاً مع الدواب — الشيخ د علي الربيعي (@DrAliAlrabieei) July 5, 2017

إلا أنه عاد واستدرك بالقول: “”لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا” فالمشركين ” كـ الشيعة” جعلهم الله في مرتبة اليهود حقدا وعداوة وتفوقوا جرما ووحشية”.

"لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا" فالمشركين " كـ الشيعة" جعلهم الله في مرتبة اليهود حقدا وعداوة وتفوقوا جرما ووحشية — الشيخ د علي الربيعي (@DrAliAlrabieei) July 5, 2017

وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع ما ذكره الكاتب الصحفي السعودي، مساعد العصيمي، في مقال نشرته صحيفة “الرياض” في شهر حزيران/يونيو الماضي، دعى فيه إلى حسم الأولويات. وتساءل الكاتب: “هل هناك عدو أشد من أيران علينا وعلى بلادنا.. وهل إسرائيل كما إيران في التهديد والتأثير والإقلاق وبث الحقد والكراهية؟”.

ودعا إلى التركيز على “العدو الحقيقي” (أي إيران) على حد تعبيره. كما دعا للالتفات إلى المصلحة أولاً: “لنحكم العقل ونديره نحو مصالحنا ونعيد تداول المسائل اقتصادياً وسياسياً وتعاملياً وحتى تاريخياً في إطار حسابات الربح والخسارة وحسابات المصالح والاستقرار، كي نعلم من أشد خطرا إيران أو إسرائيل”.

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