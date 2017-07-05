قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الأربعاء: إن “قطر لا تهتم بأشقائها بقدر ما تهتم بالإرهاب والتطرف”.

وكان الوزير الإماراتي يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك بعد اجتماع مع وزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين، في القاهرة، لبحث الرد القطري على مطالب الدول الأربع.

الإمارات المشهود لها بالإهتمام الشديد في الأشقاء من شدة حبها في المصريين اجهضت ثورتهم واسقطت أول رئيس منتخب.

وبدل أن تذرف الدموع على الطاغية القذافي بحثت عن نسخة له فوجدتها في شخصية الجنرال خليفة حفتر فدعمته بالمال والسلاح الذي يحظر دوليا تصديره إلى ليبيا. ولأن اليمن جارتها وهي أصل العرب فقد دعمت ميليشيات الحوثي وسعت إلى تقسيمه.

ومن شدة إيمانها بعدالة قضية أشقائها الفلسطينيين منعت المخصصات المالية للسلطة الفلسطينية وحولتها إلى القيادي الفاسد والمتهم باغتيال شخصيات فلسطينية وعلى رأسها الزعيم ياسر عرفات لتنصيبه رئيسا على الأشقاء الفلسطينيين.

أنه زمن العيال، وابن زايد الذي وصفه المفكر الكويتي عبدالله النفيسي بـ”العيل” صار رجلا وخط الشارب على وجهه. رحم الله صدام وعبدالناصر وبورقيبة ومدين.

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