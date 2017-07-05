علّق السياسي المصريّ “عمرو عبد الهادي”، على نتائج المؤتمر الذي عقده وزراء خارجية دول حصار قطر، مساء الاربعاء، في القاهرة، والذي انتهى بوصف الرد القطريّ على المطالب التي قدمتها للدوحة بـ”السلبي”، والتأكيد على استمرار “المقاطعة”.

وكتب “عبدالهادي” تغريدةً على حسابه الرسميّ في “تويتر” قائلاً: “لقد هزم الشيخ تميم حاكم قطر صاحب ٤٠ ربيعا دول الحصار الاربعة التي تخطى مجموع اعمار حكامها ٣٠٠ عام”.

لقد هزم الشيخ تميم حاكم قطر صاحب ٤٠ ربيعا دول الحصار الاربعة التي تخطى مجموع اعمار حكامها ٣٠٠ عام#انتهت_المهله_ياقطر

#بيان_دول_الحصار — عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) ٥ يوليو، ٢٠١٧

وأكدت الدول الأربع (الإمارات، السعودية، البحرين، مصر)، في مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجيتها عقب اجتماعهم في القاهرة- أنه لن يتم السماح لقطر باستمرار ما وصفوه دورها التخريبي، معتبرة الرد القطري تهاونا وعدم جدية في التعاطي مع جذور المشكلة بما يعكس عدم استيعاب الدوحة لحجم خطورة الموقف.

وعقّب السياسي المصري عمرو عبد الهادي على الردّ القطري الذي تسلّمته دول الحصار بسخريةٍ قائلاً: “دول الحصار بيقولوا تلقينا الرد القطرى وسنرد فى الوقت المناسب ياريت الرد يكون مش بتوقيت امريكا علشان بيكون العرب نايمين”.

دول الحصار بيقولوا تلقينا الرد القطرى وسنرد فى الوقت المناسب

ياريت الرد يكون مش بتوقيت امريكا علشان بيكون العرب نايمين#بيان_دول_الحصار — عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) ٥ يوليو، ٢٠١٧

وفي المؤتمر الصحفي، قال وزير خارجية السعودية عادل الجبير إن المقاطعة السياسية والاقتصادية للدوحة ستستمر إلى أن تعدل سياستها، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه “لا يمكن أن تكون دولة قطر حليفا لنا بينما هي تغض الطرف عن تمويل الإرهاب”. وأضاف “سنتخذ خطوات إضافية ضد قطر في الوقت المناسب”، دون تفاصيل.

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