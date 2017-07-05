وجهت الاكاديمية الاردنية، فاطمة الوحش، انتقادات لاذعة للممكلة العربية السعودية، لانقيادها خلف القرار المصري، مؤكدة بأن بلاد الحرمين “الأم الحاضنة”، ولا يلبق بها هذا الامر.

وقالت “الوحش” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”عندما تكون قبلة #السعودية#مصر السيسي فأقم عليها مأتما وعويلا،،بلاد الحرمين الام الحاضنة تستجدي القرار المصري الغير شرعي لمنح قرار شرعي #قطر”.

عندما تكون قبلة #السعودية#مصر السيسي فأقم عليها مأتما وعويلا،،بلاد الحرمين الام الحاضنة تستجدي القرار المصري الغير شرعي لمنح قرار شرعي #قطر — الدكتورةفاطمة الوحش (@Fatemahalwash) July 5, 2017

وأضافت في تدوينة أخرى متسائلة: ” سؤال،،وزير خارجية #قطر الصغيرة بحجمها الذي يقود الازمة بحيوية وكارزمية مثل الجبير وزير خارجية #السعودية التي جعل منها تابعة لمصر وهمش دورها”.

سؤال،،وزير خارجية #قطر الصغيرة بحجمها الذي يقود الازمة بحيوية وكارزمية مثل الجبير وزير خارجية #السعودية التي جعل منها تابعة لمصر وهمش دورها — الدكتورةفاطمة الوحش (@Fatemahalwash) July 5, 2017

يشار إلى أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، هو من قرأ بيان وزراء خارجية دول الحصار على قطر، عقب انتهاء اجتماعهم في القاهرة للرد على الرد القطري حول المطالب الـ13، وهو ما يوحي بأن القيادة في يد مصر وأن السعودية مجرد تابع لها.

وقال البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في القاهرة، إنه لم يعد ممكنا التسامح مع الدور “التخريبي” الذي تمارسه قطر. وفق ما نقلته “الجزيرة”.

وقال البيان الذي تلاه وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الدول الأربع تعرب عن أسفها للرد السلبي لقطر على المطالب التي قدمت لها.

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذت ضد قطر جاءت لتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول العربية.

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