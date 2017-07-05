اعتبر الإعلاميّ المصريّ بقناة الجزيرة، أحمد منصور، أنّ الصمود القطريّ في وجه الحصار المفروض عليها من “رباعية الحصار”، قد أصابَ وزراء خارجية تلك الدّول في مؤتمرهم الصحفيّ بـ”الخزي والعار”. وفقَ تعبيره

وشدّد “منصور” في تغريدةٍ نشرها على حسابه في “تويتر” على صمود قطر ورفضها للتنازل عن سيادتها.

صمود قطر العزة ورفضها للتنازل عن سيادتها وقرارهاأصاب وزراء الدول الأربع فى بيانهم ومؤتمرهم الصحفى بالخزى والعارالذى بدافى أدائهم وعلى وجوههم pic.twitter.com/aTgeEa93KZ — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) ٥ يوليو، ٢٠١٧

هذا وأعربت الدول التي تحاصر قطر عن “أسفها” لما وصفته بالرد السلبي لدولة قطر على المطالب التي قدمتها للدوحة، مؤكدة استمرار “المقاطعة” واتخاذ إجراءات ضد قطر في الوقت المناسب.

وأكدت الدول الأربع -في مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجيتها عقب اجتماعهم في القاهرة- أنه لن يتم السماح لقطر باستمرار ما وصفوه دورها التخريبي، معتبرة الرد القطري تهاونا وعدم جدية في التعاطي مع جذور المشكلة بما يعكس عدم استيعاب الدوحة لحجم خطورة الموقف، كما جاء في بيان مشترك.

وأضافت هذه الدول أن الهدف من المطالب الـ13 التي وجهتها لقطر هو حماية الأمن القومي العربي والأمن الخليجي.

Also published on Medium.