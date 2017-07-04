تواصلت حملات السخرية على مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، على خلفية وصف الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، الشعب المصري بـ«أشقاءنا المصريين»

وأثار قول «السيسي» في المؤتمر الصحفي مع رئيس وزراء المجر «فيكتور أوربان»، أمس الاثنين،:«النقطة اللي حتكلم فيها خاصة بأشقائنا المصريين»، جدلا كبيرا في أوساط نشطاء مواقع التواصل.

وقال «السيسي» خلال تصريحاته، في بودابست، على هامش أعمال قمة تجمع «فيشغراد» الذي يضم تشيكيا وبولندا وسلوفاكيا والمجر، «أنا بتكلم على أشقائنا المصريين وإحنا في مصر لا نفرق بين المصريين على أساس الدين وكل المصريين مهمتنا حمايتهم»، وأضاف أن «الموجودين في مصر دول مصريين وإحنا مسؤولين عنهم».

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريح «السيسي» بالسخرية اللاذعة، إذ غرّد أحدهم «‏السيسي من المجر: أشقائنا المصريين الموجودين في مصر احنا مسؤولين عنهم، كدة أنا تأكدت إنه (إسرائيلي)».

ورد عليه آخر «‏‎مش أنا قلت لك إننا زرعنا رأفت الهجان في المجتمع السياسي في (إسرائيل) ودي جولة كسبتها مصر، فزرعت (إسرائيل) السيسي في جيش مصر».

وتساءل نشطاء: «هو انت جنسيتك إية؟».

وقال آخر: «اللي يصف شعبه بأشقائنا المصريين يبقى مش مصري».

وسخرت صاحبة حساب «سمراء»: «السيسي في المجر اليوم قال بالنص: أشقائنا المصريين! قصدك تقول #ولاد_العم، ما احنا عارفين الفولة #تصريحات_بلحاوية #لا_والله_ما_حكم_صهيوني».

يشار إلى أن العاهل السعودي الراحل الملك «عبدالله بن عبد العزيز»، سبق أن وقع في نفس خطأ «السيسي»، حينما خاطب الشعب السعودي قائلا: «أشقاءنا السعوديين»، وأثار وقتها جدلا كبيرا.

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