صوت النواب المسلمون داخل مجلس النواب الألماني، وعددهم 6، بنعم خلال تصويت البرلمان على قرار الزواج للجميع، الذي يسمح بالزواج المثلي في المستقبل.

ووفقا لموقع البرلمان الألماني فإن “3 نواب معروفين بأنهم مسلمون في البرلمان، من بينهم سيدة تنتمي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وسيدة ورجل آخران ينتميان لحزب الخضر، قد صوتوا، ولم يتم التعرف على الآخرين، حيث لم يدل 139 عضوا في البرلمان أي معلومات عن معتقدهم الديني”.

ورغم اعتراض المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على التصويت لصالح زواج المثليين، شهد “البوندستاغ” يوم الجمعة 30 يونيو/حزيران، تصويتا تاريخيا، حيث وافق 226 نائبا من بين 393 على القانون.

وأعلن حزب الخضر، الذي أطلق أعضاؤه أوراق الزينة بألوان قوس قزح، وهو رمز المثلية الشهير داخل قاعة البرلمان، أن أعضاء الحزب الـ4 المسلمين قاموا بالتصويت لصالح القانون.

وقالت سيميل جيوسوف المتحدثة باسم الحزب إن: ” الحزب لا يضم عضوين مسلمين فقط، ولكن 4 آخرين، مشيرة إلى أن الحزب صوت وهو بكامل هيئته وعلى قلب رجل واحد لصالح زواج المثليين”.

وسبق أن أعلنت الكنيسة الكاثوليكية رفضها لزواج المثليين، مصرحة بأن الزواج هو عقد بين الرجل والمرأة يستهدف إنجاب أطفال، موضحا أن العلاقة الجنسية بين الرجال مع بعضهم أو النساء مع بعضهن “علاقة محرمة”.

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