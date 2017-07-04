اختار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو مدينة مراكش المغربية لقضاء شهر العسل، عقب الاحتفال بزفافهما الأسبوع الماضي في مدينة روزاريو الأرجنتينية.

ووفق ما ذكره موقع “بيبل”، الذي يهتم بأخبار النجوم والمشاهير، فإن ميسي وروكوزو سيقضيان شهر العسل في مدينة مراكش المغربية، الملقبة بـ”عاصمة النخيل”.

وتعتبر المدينة السياحية الوجهة المفضلة لدى الكثير من المشاهير، أبرزهم نجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان ميسي وأنتونيلا روكوزو احتفلا، يوم الجمعة الماضي، بزفافهما في أحد الفنادق المشهورة بمدينة روزاريو (مسقط رأسيهما).

وقصة حب ميسي وروكوزو، التي تصغره بسنتين، تعود إلى الطفولة، فالفتاة هي ابنة عم لوكاس سكاليا، أحد أفضل أصدقاء “البرغوث” منذ الصغر، وكان زميلا له أيضا في ناشئي فريق نيويلز أولد بويز، واحبها ميسي مذ كان عمره 9 سنوات فقط، وكان يقول لها في خطاباته الورقية “يوما ما ستكونين رفيقتي”.

واستمرت العلاقة بينهما بعدما انتقل صاحب الكرة الذهبية 5 مرات للعيش في إسبانيا العام 2000، لكن الأمر ظل مستترا، قبل أن يكشف اللاعب نفسه في مقابلة صحفية عام 2009 مع إحدى القنوات التلفزيونية “الكاتالونية” بأن لديه “رفيقة عاطفية” في الأرجنتين.

وبعدها بأشهر قليلة، انتقلت روكوزو للعيش إلى جانبه في إسبانيا.

Also published on Medium.