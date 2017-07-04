في تطور مفاجىء، ظهر مدير مكتب رئيس الجمهورية السوداني المقال الفريق طه عثمان الحسين؛ ضمن الوفد السعودي المشارك في قمة الاتحاد الافريقي العادية رقم (29) المقامة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا التي تنهي أعمالها اليوم الثلاثاء.

وكشفت مصادر مطلعة ان الفريق “طه”، جاء الى اديس ابابا برفقة الوفد السعودي الذي يقوده وزير خارجية السعودية عادل الجبير.

وقالت المصادر ان الفريق طه التحق بمنصب استشاري لدى القيادة السعودية مسؤولاً عن الملف الإفريقي.

وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، قد أطاح بمدير مكتبه وكاتم أسراره، الفريق طه الحسين وهو المسؤول عن ادارة مكاتب رئيس الجمهورية مع القيادة السعودية والإماراتية، اللتان كلفتا طه الحسين لإقناع “البشير” بالتنازل الفوري عن الحكم لـ بكري حسن صالح خيري، النائب الاول للرئيس السوداني تحت ذريعة الأسباب الصحية. على أن تضمن الإمارات والسعودية للبشير حياة ملوك آمنه ما بين قصر بـ “جدة” وقصر بـ “نخلة دبي، في حين وعده وعدهم طه الحسين بأنهاء هذه المهمه على أكمل وجه.

وبعد الإطاحة به، غادر “طه الحسين” إلى الرياض بضغط سعودي أماراتي. وقادت السفارة السعودية وساطة أسترجاع 109 مليون دولار .. كتسويه للفساد المعلن، وترضيه الرئيس “للبشير”.

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