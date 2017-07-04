في تطور مفاجىء، ظهر مدير مكتب رئيس الجمهورية السوداني المقال الفريق ؛ ضمن الوفد السعودي المشارك في قمة الاتحاد الافريقي العادية رقم (29) المقامة بالعاصمة الأثيوبية التي تنهي أعمالها اليوم الثلاثاء.

 

وكشفت مصادر مطلعة ان الفريق “طه”، جاء الى اديس ابابا برفقة الوفد السعودي الذي يقوده وزير خارجية .

 

وقالت المصادر ان الفريق طه التحق بمنصب استشاري لدى القيادة السعودية مسؤولاً عن الملف الإفريقي.

 

وكان الرئيس السوداني، ، قد أطاح بمدير مكتبه وكاتم أسراره، الفريق طه الحسين وهو المسؤول عن ادارة مكاتب رئيس الجمهورية مع القيادة السعودية والإماراتية، اللتان كلفتا طه الحسين لإقناع “البشير” بالتنازل الفوري عن الحكم لـ بكري حسن صالح خيري، النائب الاول للرئيس السوداني تحت ذريعة الأسباب الصحية. على أن تضمن  والسعودية للبشير حياة ملوك آمنه ما بين قصر بـ “” وقصر بـ “نخلة ، في حين وعده وعدهم طه الحسين بأنهاء هذه المهمه على أكمل وجه.

 

وبعد الإطاحة به، غادر “طه الحسين” إلى  بضغط سعودي أماراتي. وقادت السفارة السعودية وساطة أسترجاع 109 مليون دولار .. كتسويه للفساد المعلن، وترضيه الرئيس “للبشير”.

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