وجه الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، مستشار ولي عهد محمد بن زايد تحذيرا “فجا” لدولة ، مهددا إياها بمصير .

 

وقال “عبد الله” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”: “اقتراب قطر من قليلا أو كثيرا خط أحمر سعودي خليجي واقتراب شبرًا من قطر خط أحمر سعودي خليجي ولكم في اليمن أكبر عبرة لم يتعظ”.

 

وسلم وزير الخارجية القطري ، أمس الاثنين، الرد القطري على طلبات الدول المحاصرة الـ13، في حين كشفت مصادر بأن قطر نفت دعمها للإرهاب، مؤكدة التزامها بما تصدره الأمم المتحدةحول المنظمات الإرهابية، نافية في الوقت نفسه وجود قوات للحرس الثوري الإيراني على أراضيها معتبرة هذه التهمة فقط من أجل إثارة الدول الغربية ضد قطر، مؤكدة استعدادها لقطع العلاقات مع إيران في حال أقدمت كافة الدول الخليجية على هذه الخطوة.

 

ومن جانبهم، شن متابعو “عبد الخالق عبد الله” هجوما عنيفا عليه، مذكرين إياه بالجزر الإماراتية المحتلة من قبل إيران دون ان تحرك دولته ساكنا، موضحين بأن الإمارات هي أكبر شريك تجاري في مع إيران.

 

يشار إلى أن إيران تحتل ثلاثة جزر إماراتية ( وطنب الصغرى وجزيرة )، في حين ترتبطالإمارات معها بأعلى نسبة تبادل تجاري دول الخليج، دون أن تعمل على استرداد الجزر مكتفية فقط بإصدار بيانات تأكيد على حقها في هذه الجزر.

 

وكانت دول  قد طلبت من دولة قطر من ضمن طلباتها الـ13 قطع علاقاتها مع إيران، على الرغم من أن التبادل التجاري بينها وبين قطر لا يتجاوز 200 مليون دولار، في حين تبلغ نسبة التبادل التجاري بين إيران والدول المحاصرة أكثر من 10 مليارات دولار تستحوذ الإمارات على نسبة تتجاوز الـ80 بالمئة منه.

 

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