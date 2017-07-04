وجه الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد تحذيرا “فجا” لدولة قطر، مهددا إياها بمصير اليمن.

وقال “عبد الله” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “اقتراب قطر من إيران قليلا أو كثيرا خط أحمر سعودي خليجي واقتراب إيران شبرًا من قطر خط أحمر سعودي خليجي ولكم في اليمن أكبر عبرة لم يتعظ”.

اقتراب قطر من إيران قليلا أو كثيرا خط أحمر سعودي خليجي واقتراب إيران شبرًا من قطر خط أحمر سعودي خليجي ولكم في اليمن أكبر عبرة لم يتعظ — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 3, 2017

وسلم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الاثنين، الرد القطري على طلبات الدول المحاصرة الـ13، في حين كشفت مصادر بأن قطر نفت دعمها للإرهاب، مؤكدة التزامها بما تصدره الأمم المتحدةحول المنظمات الإرهابية، نافية في الوقت نفسه وجود قوات للحرس الثوري الإيراني على أراضيها معتبرة هذه التهمة فقط من أجل إثارة الدول الغربية ضد قطر، مؤكدة استعدادها لقطع العلاقات مع إيران في حال أقدمت كافة الدول الخليجية على هذه الخطوة.

ومن جانبهم، شن متابعو “عبد الخالق عبد الله” هجوما عنيفا عليه، مذكرين إياه بالجزر الإماراتية المحتلة من قبل إيران دون ان تحرك دولته ساكنا، موضحين بأن الإمارات هي أكبر شريك تجاري في الخليج مع إيران.

تهدد بأن يكون مصير قطر كاليمن؟

وماذا عن وجود إيران في الثلاث جزر الإماراتية هل هو خط برتقالي مثلا؟

بالمناسبة "ما دخل الحقد في شيء إلا شانه" — محمد نصر (@MohamedNasrAJA) July 3, 2017

دكتور أدخل على قوقل أيرث وشوف الحرس الجمهوري الإيراني على جزركم المحتلة خلك من جزيرة قطر وركز بجزركم قال خط أحمر 😂 طيّح الله حظك — سياسي الفريج (@Fpen74) July 3, 2017

ثاني دولة في التبادل التجاري مع إيران الإمارات واقتصاد الإمارات يتحكم به إيرانيون. شركة داماك لمن؟ يا بتاع السياسة ؟؟ — abulujain (@abulu10) July 3, 2017

ايران تحتل جزركم وتقيمون معها ارفع العلاقات التجارية والاقتصادية التي تدر على الحرس الثوري الملايير..استحو على انفسكم — ANOUAR (@anouar_eh) July 3, 2017

ايران عندك في دارك متمركزه ياترى فيه خطوط حمرا والا لا — الأصيلة الخليجية (@Almusk12) July 4, 2017

يشار إلى أن إيران تحتل ثلاثة جزر إماراتية (طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبو موسى)، في حين ترتبطالإمارات معها بأعلى نسبة تبادل تجاري دول الخليج، دون أن تعمل على استرداد الجزر مكتفية فقط بإصدار بيانات تأكيد على حقها في هذه الجزر.

وكانت دول الحصار قد طلبت من دولة قطر من ضمن طلباتها الـ13 قطع علاقاتها مع إيران، على الرغم من أن التبادل التجاري بينها وبين قطر لا يتجاوز 200 مليون دولار، في حين تبلغ نسبة التبادل التجاري بين إيران والدول المحاصرة أكثر من 10 مليارات دولار تستحوذ الإمارات على نسبة تتجاوز الـ80 بالمئة منه.

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