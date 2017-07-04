أكد الباحث والمحلل السياسي اللبناني، علي مراد، بأن الأزمة الخليجية كشفت عن امتلاك قطر أوراق قوة لم تستطع السعودية الإمارات تجريدها منها، مشيرا إلى أن الدوحة رفضت تنفيذ مطالب دول الحصار.

وقال “مراد” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” يبدو أن القرار قد اتُخذ في #قطر ببدء الرد على #السعودية ومهاجمتها بعد ان كانت الردود مركّزة على #الامارات ويُفهم من ذلك رفض مطالب دول الحصار”.

يبدو أن القرار قد اتُخذ في #قطر ببدء الرد على #السعودية ومهاجمتها بعد ان كانت الردود مركّزة على #الامارات ويُفهم من ذلك رفض مطالب دول الحصار — Ali Mourad (@alihmourad) July 3, 2017

وفي رده على أسئلة المتابعين حول الأزمة قال: ” بحسب ما أرى الوحيد الذي وصل لطريق مسدود هو من اتخذ قرار محاصرة قطر، تبين ان القطريين لديهم اوراق قوة لا تستطيع الرياض وابو ظبي تجريدها منها”.

بحسب ما أرى الوحيد الذي وصل لطريق مسدود هو من اتخذ قرار محاصرة قطر، تبين ان القطريين لديهم اوراق قوة لا تستطيع الرياض وابو ظبي تجريدها منها — Ali Mourad (@alihmourad) July 3, 2017

وحول الموقف الروسي من الأزمة، أوضح: ” بوتين هاتف امير قطر امس وبيان الكرملين يشي بأن الروس ضد اي تحرك عسكري ضد قطر”.

بوتين هاتف امير قطر امس وبيان الكرملين يشي بأن الروس ضد اي تحرك عسكري ضد قطر — Ali Mourad (@alihmourad) July 3, 2017

وكانت مصادر كويتية مطلعة على الرد القطري الذي قدمته لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد كشفت بأن قطر نفت دعمها للإرهاب، مؤكدة التزامها بما تصدره الأمم المتحدةحول المنظمات الإرهابية، نافية في الوقت نفسه وجود قوات للحرس الثوري الإيراني على أراضيها معتبرة هذه التهمة فقط من أجل إثارة الدول الغربية ضد قطر، مؤكدة استعدادها لقطع العلاقات مع إيران في حال أقدمت كافة الدول الخليجية على هذه الخطوة.

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